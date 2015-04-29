Политика Акимы Астаны, Алматы и областей Казахстана сложили свои полномочия Айнур Курамысова

Акимы областей, городов Астана и Алматы прекратили свои полномочия. Соответствующий Указ подписал Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Президент постановил акимам городов Астаны и Алматы, областей исполнять свои обязанности до назначения новых.



Главой государства также подписан Указ "О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан".



"В соответствии с пунктом 1 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан" в связи с прекращением полномочий руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан постановляю: руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей", – говорится в документе.



Указы вводятся в действие со дня подписания.

