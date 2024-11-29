Акмолинец пытался обменять в банке сувенирные доллары

27-го ноября в филиале Народного банка одного из районов Акмолинской области молодой человек пытался обменять сувенирные денежные средства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники банка проявили бдительность и незамедлительно сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

В ходе проверки установлено, что 21-летний мужчина пытался обменять 10 купюр на тысячу долларов США. Для уточнения обстоятельств по данному факту назначена экспертиза, которая установит происхождение и подлинность представленных банкнот.

Полиция напоминает, что в Уголовном кодексе РК существует статья, в которой установлено наказание за изготовление поддельных денег или ценных бумаг. За изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных банкнот или ценных бумаг предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Если преступление совершено группой лиц, в крупном размере или неоднократно, наказание увеличивается до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Для преступных групп предусмотрено наказание до 12-ти лет лишения свободы.

Полиция предупреждает о фактах выявления сбыта поддельных купюр и рекомендует проверять подлинность банкнот при обмене и оплате товаров или услуг наличными средствами.