Акмолинец выбросил с балкона наркотики при задержании

Спецоперацию по задержанию наркосбытчика сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели в пристоличном Косшы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz

По информации оперативников, 40-летний горожанин, к слову, имеющий действующую судимость за организацию незаконного игорного бизнеса, занимается реализацией марихуаны. Задерживали дилера по месту проживания, однако, фигурант, увидев полицейских, не открывал входную дверь и попытался избавиться от "товара", выкинув порядка 10 спичечных коробков с расфасованными по дозам наркотиками, с балкона.

Уже во время задержания и обыска, полицейские в холодильнике нашли еще 83 так называемые "шишки". Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной весом около 500 гр.

Также при обыске оперативники изъяли различные приспособления для употребления наркотических средств и приборы для измерения и расфасовки их по дозам.

По факту сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование. Акмолинец находится под стражей, добавили в полиции.