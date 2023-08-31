Актер из "Стражей Галактики" и "Мстителей: Финал" станет хедлайнером Comic Con Astana

Звезды, Культура и общество
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Звездным хедлайнером предстоящего фестиваля Comic Con Astana станет голливудский актер, продюсер и сценарист Шон Ганн, родной брат главы DC Studios и автора «Стражей Галактики» Джеймса Ганна, передает Kazpravda.kz.

Фото: Comic Con Astana

Шон Ганн знаком широкому зрителю по ролям Краглина и Ракеты в целой серии проектов студии Marvel, в числе которых трилогия «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск», а также «Мстители: Война Бесконечности», «Мстители: Финал», «Тор: Любовь и Гром», анимационный сериал «Что если…?».

Также Ганн отметился ролью Ласки в блокбастере DC Studios «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (актер сыграл персонажа методом захвата движения, как и роль Ракеты), также снятом режиссером Джеймсом Ганном, ныне являющимся соисполнительным директором (вместе с Питером Сафраном) DC Studios.

Ожидается, что на площадке Comic Con Astana Шон Ганн пообщается с фанатами и проведет автограф-сессию для гостей фестиваля.

Среди других проектов в фильмографии Шона Ганна: «Эксперимент «Офис», «Перл Харбор» режиссера Майкла Бэя, сериалы «Хороший доктор», «Список смертников», «Девочки Гилмор», «Хор» и «Удивительная миссис Мэйзел».

Организаторы Comic Con Astana напоминают, что на международном фестивале состоится косплей-конкурс, позволяющий участникам выразить свою любовь к различным персонажам. Общий призовой фонд – 10,000,000 тг.

"Среди новинок программы этого года – интеграция тематической выставочной зоны Pop Asia, посвященной азиатской поп-культуре от аниме и манги до J-Pop и K-Pop.

В числе уже заявленных зарубежных гостей – французский кинопродюсер Пьер Спенглер, работавший над фильмами о Супермене, «Револьвером» Гая Ричи, «Андерграундом» Эмира Кустурицы и др.

В программе фестиваля Comic Con Astana примут участие блогеры и косплееры, в числе которых Taryn, Angie Arrow, Geheichou, Ayuru, Narga, EdisonPts, Илья Коммандер, Domer Grief, ShadowPriestok, Анастасия Queen, Евгений Попадинец (Utopia Show) и др.

Сервис TikTok присоединился к фестивалю в качестве официального партнера Comic Con Astana. Помимо этого, официальным партнером фестиваля выступают Яндекс Плюс и онлайн-кинотеатр Кинопоиск", – сообщают организаторы.

Также на конвенте планируется создать интерактивную зону для техно-гиков, в рамках которой будет представлен разнообразный контент от производителей игр.

Билеты можно приобрести на официальном сайте проекта - www.comicconastana.kz, а также с помощью сервисов ticketon.kz, sxodim.kz, iticket.kz и Яндекс Афиша.

Мероприятие состоится в Конгресс-центре по адресу: ул. Сауран, 44.

 

 

#актер #стражи галактики #марвел

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