Активизировались «денежные мулы»

Закон и Порядок
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

С начала года областной депар­тамент полиции обезвредил уже несколько прес­тупных групп, промышлявших финансовым мошенничеством пос­редством мессенджера Telegram. Это так называемые дропперы, по­пулярность которых в казахстанской криминальной среде резко выросла в последнее время.

коллаж из архива "КП"

Согласно анализу правоохранительных структур, сегодня свыше 30% киберпреступлений совершается с использованием дропперских схем.

Дроп, или дроппер (еще их называют «денежными мулами»), – подставное лицо, на банковскую карту которого начисляются украденные мошенниками деньги. Задача дропа – за определенное вознаграждение перевести данные средства на указанные ему счета либо снять в банкомате поступившую на карту наличку и передать ее куратору-дроповоду.

Львиная доля мошеннических схем связана с предложениями по оформлению льготных кредитов или помощью в трудоустройстве. На втором месте по популярнос­ти – аферы с онлайн-покупками и продажами различных товаров, на третьем – телефонные звонки от лжесотрудников банков. Денежные средства, украденные у законопослушных граждан одним из подобных способов, отмываются при помощи подставных владельцев банковских карт.

Как мы уже сообщали, в феврале текущего года в регионе была задержана крупная ячейка дропперов, ежемесячный оборот которой превышал 100 млн тенге. В конце марта улов стражей порядка оказался повесомее: только за одну неделю выявлены и задержаны две группы мошенников, обманувших казахстанцев на общую сумму около 700 млн тенге.

По информации пресс-службы ДП Алматинской области, оперативно-розыскные мероприя­тия осуществлены совместно с депар­таментом по противодействию киберпреступности МВД РК и областной прокуратурой. Установлено, что с июня прошлого года через счета 65 дропперов проведено около 1,5 тыс. транзакций. Основную прибыль забирали организаторы нелегальной схемы. Кураторы групп получали от каж­дой транзакции 6% комиссии, рядовым дропперам начислялось вознаграждение до 3%.

По данным базы Aнтифрод-цент­ра, в отношении задержанных расследуются уголовные дела в различных регионах страны, в том чис­ле в Алматинской и Мангистаус­кой областях, городах Алматы, Шымкенте и Кызылорде. Как выяснилось, координатор группы давал объявления в telegram-каналы с предложением быстрого и легкого заработка в сфере денежных онлайн-переводов. Таким образом осуществлялась вербовка дропперов, на роль которых обычно сог­лашаются студенты и безработная молодежь.

Сейчас проводятся следственные мероприя­тия. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Направлены запросы в банки для проверки причастнос­ти задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, Aнтифрод-центром пресечены нелегальные транзакции на сумму свыше 230 млн тенге, с дропперов взыс­кано более 22 млн тенге. В связи с бурным рос­том киберпреступнос­ти стражи порядка призывают граж­дан быть бдительными, не передавать посторонним свои банковские данные (пароли, логины).

Чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя открывать ссылки из SMS и рush-уведомлений, диктовать кому-либо присланные на телефон коды. При выявлении подозрительных финансовых операций, факта кражи средств на банковском счете либо попытки обмана с использованием Интернета следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

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