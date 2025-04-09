С начала года областной департамент полиции обезвредил уже несколько преступных групп, промышлявших финансовым мошенничеством посредством мессенджера Telegram. Это так называемые дропперы, популярность которых в казахстанской криминальной среде резко выросла в последнее время.
Согласно анализу правоохранительных структур, сегодня свыше 30% киберпреступлений совершается с использованием дропперских схем.
Дроп, или дроппер (еще их называют «денежными мулами»), – подставное лицо, на банковскую карту которого начисляются украденные мошенниками деньги. Задача дропа – за определенное вознаграждение перевести данные средства на указанные ему счета либо снять в банкомате поступившую на карту наличку и передать ее куратору-дроповоду.
Львиная доля мошеннических схем связана с предложениями по оформлению льготных кредитов или помощью в трудоустройстве. На втором месте по популярности – аферы с онлайн-покупками и продажами различных товаров, на третьем – телефонные звонки от лжесотрудников банков. Денежные средства, украденные у законопослушных граждан одним из подобных способов, отмываются при помощи подставных владельцев банковских карт.
Как мы уже сообщали, в феврале текущего года в регионе была задержана крупная ячейка дропперов, ежемесячный оборот которой превышал 100 млн тенге. В конце марта улов стражей порядка оказался повесомее: только за одну неделю выявлены и задержаны две группы мошенников, обманувших казахстанцев на общую сумму около 700 млн тенге.
По информации пресс-службы ДП Алматинской области, оперативно-розыскные мероприятия осуществлены совместно с департаментом по противодействию киберпреступности МВД РК и областной прокуратурой. Установлено, что с июня прошлого года через счета 65 дропперов проведено около 1,5 тыс. транзакций. Основную прибыль забирали организаторы нелегальной схемы. Кураторы групп получали от каждой транзакции 6% комиссии, рядовым дропперам начислялось вознаграждение до 3%.
По данным базы Aнтифрод-центра, в отношении задержанных расследуются уголовные дела в различных регионах страны, в том числе в Алматинской и Мангистауской областях, городах Алматы, Шымкенте и Кызылорде. Как выяснилось, координатор группы давал объявления в telegram-каналы с предложением быстрого и легкого заработка в сфере денежных онлайн-переводов. Таким образом осуществлялась вербовка дропперов, на роль которых обычно соглашаются студенты и безработная молодежь.
Сейчас проводятся следственные мероприятия. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Направлены запросы в банки для проверки причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям.
Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, Aнтифрод-центром пресечены нелегальные транзакции на сумму свыше 230 млн тенге, с дропперов взыскано более 22 млн тенге. В связи с бурным ростом киберпреступности стражи порядка призывают граждан быть бдительными, не передавать посторонним свои банковские данные (пароли, логины).
Чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя открывать ссылки из SMS и рush-уведомлений, диктовать кому-либо присланные на телефон коды. При выявлении подозрительных финансовых операций, факта кражи средств на банковском счете либо попытки обмана с использованием Интернета следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.