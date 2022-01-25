Активнее ревакцинируются сельчане

В Северо-Казахстанской области ревакцинации в январе подлежат 144 946 человек.

Медики утверждают, что только ревакцинация восстанавливает уровень защиты от тяжелых форм госпитализаций и смертей от «омикрона» до 70%. Согласно прогнозам Министерства здравоохранения РК, оптимистический сценарий пандемии в области в условиях циркуляции штамма «омикрон» возможен, если в срок до 1 февраля бустерную дозу препарата получат как минимум 54,8 тыс. человек, или 3,9 тыс. в сутки. В настоящее время в регионе пов­торно привились 46 633 человека, а это 32,17% от общего числа подлежащих ревакцинации. Немало среди них представителей старшего поколения.

– Я считаю, что это обязательно нужно сделать, потому что все равно где-то ходишь, общаешься. Если даже в маске, все равно это нужно. Это продлится бесконечно, если не начнем соз­нательность проявлять, чтобы избавиться от этой заразы, надо вакцинироваться. У меня и дети взрослые вакцинированы уже, – говорит жительница Петропавловска Лидия Воронкова.

Пенсионерка бустерную вакцину получила в центре здоровья, это филиал поликлиники № 3, в которой ревакцинировались более 2 тыс. человек. Аналогичный показатель и в поликлинике № 1. Там принимали горожан и в праздничные дни. Как известно, в области треть заболевших COVID-19 – это люди старше 60 лет. Данный факт и побудил Ляззат Хусаинову поторопиться и посетить прививочный кабинет. В начале декабря она получила первый компонент препарата, в январе – второй.

– На дому мне поставили вакцину по моему выбору. Я попросила китайский VeroCell. Мне открыли ампулу, поставили укол. Побочных эффектов у меня не было. Даже температуры не было. Меня предупредили, что нужно выпить парацетамол. Я выпила, и все хорошо было, – делится впечатлениями пенсионерка.

С начала иммунизации в поликлинике № 1 прошли полный курс вакцинации более 30 тыс. жителей. По словам врачей, осложнений после прививки у них не наблюдалось. Среди тех, кто повторно иммунизируется, есть и беременные женщины.

– Если беременные до этого получали вакцину «Спутник V», то ревакцинация проводится Pfizer. На сегодня Pfizer получили 5 беременных женщин. Также препарат Pfizer используют для вакцинации подростков, – говорит заведующая терапевтичес­ким отделением городской поликлиники № 1 Елена Куляпина.

За второй дозой VeroCell, только уже в поликлинику № 3, пришел и 50-летний горожанин Дмитрий Попов. У него от коронавируса пострадали родные. Поэтому решил не испытывать судьбу.

– Первую вакцину ставил китайскую. Перенес нормально. У меня тетя от КВИ умерла. До этого сомневался насчет прививки. Как тетю похоронил, через два дня пришел на вакцинацию. И бустерную поставлю обязательно, когда время придет, – утверж­дает Дмитрий.

Всего в поликлинике № 3 двумя компонентами привили более 7,5 тыс. североказахстанцев, из них 2 300 человек прошли ревакцинацию. Похожий темп вакцинации показывает и ЧНУ «Денсаулық» – полный курс иммунизации здесь прошли свыше 11 тыс. человек. Почти для 2 тыс. из них наступил период получения бустерной дозы препарата. Ежедневно медики ревакцинируют около 100 горожан.

– Статистику мы знали и понимали, что прививаться нужно обязательно. Родные и знакомые делали прививки. Но вот кто не делал – все переболели. У друзей и смертельный случай был. Последствия для них были плохие, – поясняет свое отношение к прививочной кампании 66-летняя горожанка Татьяна Котенёва.

Для нее это уже третий этап иммунизации. Первые два 66-летняя горожанка прошла еще весной прошлого года. Пос­ле вакцинации пенсионерка чувствовала себя хорошо.

Пункты вакцинации открыты для посещения с 8.30 до 20.00. Действуют и выездные бригады. Вакцину на дому могут получить североказахстанцы старше 60 лет.

– На сегодня в поликлинике работают три пункта вакцинации. На втором этаже можно получить вакцину Pfizer. На третьем этаже можно получить второй компонент вакцины. И на четвертом этаже у нас вакцинируют первым компонентом, – поясняет заведующая организационно-методическим отделом ЧНУ «Денсаулық» Лариса Михалева.

А вот семью Елены Аличевой коронавирус, к счастью, обошел стороной. Чего не скажешь о ее знакомых и друзьях. Болели они, по словам пенсионерки, тяжело. Есть среди заразившихся и трагичные исходы.

– Я являюсь председателем совета ветеранов организации. У меня 308 человек на учете. Буквально недавно жизнь одной пенсионерки закончилась плачевно: она умерла от последствий ковида в стационаре. И она не была антиваксером, ей просто было некогда пойти и поставить вакцину. Она сама говорила, что так и не смогла вакцинироваться. И мне уже хочется сказать: хватит уже слушать кого-то, столько сейчас информации доступной, – говорит Елена Аличева.

При этом сама пенсионерка – приверженица здорового образа жизни. Она увлекается скандинавской ходьбой, лыжами, волейболом. Регулярно посещает врачей для проверки своего здоровья. Одним словом, человек ответственный и дисциплинированный. Регулярно поддерживает свой иммунитет витаминами, не отказывается и от прививок. Причем всегда подходит к этому взвешенно и осознанно.

– Я тоже не сразу решилась на вакцинацию, потому что когда-то перенесла в прошлом аутоиммунное заболевание. Получила консультацию у терапевта, участкового врача и инфекциониста. И когда прошла всех докторов, решила, что рисков нет, и пошла на вакцинацию, – говорит Елена.

Первый и второй компоненты вакцины она получила еще летом прошлого года. В феврале ее ждет третий этап иммунизации.

Если говорить о сельских жителях, то в управлении здравоохранения работу медучреждений по вакцинации называют удовлетворительной. И здесь отмечают три района: Уалихановский, Тимирязевский и Айыртауский. Хуже всех показатель в Кызылжарском районе – 2 232 человека, или 24,67% от подлежащих ревакцинации. А отличные результаты показывает Жамбылский район. В районной больнице, к примеру, ревакцинировали 95% медперсонала.

– Медицинские работники подвергаются риску. У нас контакты с пациентами. Даже вакцинированный медперсонал заражается. И конечно, переносят болезнь в легкой форме, – утверждает главный врач Жамбылской районной больницы Николай Новиков.

Врачи настаивают на вакцинации и ревакцинации. Они утверждают, что только так можно остановить КВИ и снизить летальность от этого вируса.

– «Омикрон» отличается тем, что у него очень короткий инкубационный период: 1–2 дня, то есть быстрая передача. Второе – это то, что рискуют заболеть в тяжелой форме невакцинированные лица. Лишь 1,25% заразились вирусом среди чис­ла вакцинированных, то есть 98,7% вакцинированных не подверглись заражению КВИ, – приводит аргументы в пользу такой меры профилактики и. о. руководителя управления здравоохранения СКО Нурлан Айманов.