Противопаводковые работы продолжаются в регионах Казахстана

Спасатели рассказали о текущей ситуации в зонах природных катаклизмов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В данное время продолжается ликвидация последствий паводков, противопаводковые мероприятия и аварийно-спасательные работы задействованными силами и средствами откачено более 9,7 млн кубометров талой воды, уложено более 2,4 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала.

Такие данные на брифинге в республиканском информационном штабе озвучил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш.

«К этому часу вернулись в свои дома 13 543 человека. В пунктах эвакуации находятся 7 014 человек, в том числе 3 144 ребенка. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 113 693 человека, в том числе 39 922 ребенка. 107 613 сельскохозяйственных животных отогнаны в безопасные места. Из 3 570 жилых домов и 2 195 дворовых территорий отведена вода», — сказал спикер.

В Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях подтоплены 5 708 индивидуальных жилых домов, 1 609 дворовых территорий и 2 035 дачных домов. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 34 тыс. человек, 4 242 единицы техники, в том числе 890 водооткачивающих средств, 335 плавсредств, 19 воздушных судов.

Напомним, МЧС опубликовало телефоны горячей линии в Астане и регионах в связи с паводками. О том, что с начала паводкового периода спасено более 76 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей можно прочитать здесь.