МЧС: подтопленными остаются почти 3,5 тыс. домов в 7 областях

С начала паводкового периода спасено более 76 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В пунктах временного размещения находятся 7 703 человек, из них 3 266 детей. Воздушными судами МЧС, МО и Нацгвардии продолжаются спасательные работы. Оперативные данные озвучил в СЦК старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл.

По его словам, откачано более 7,8 млн м3 талой воды, проведена укладка 1,09 тыс. мешкотар и 996,1 тыс. тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействовано порядка 16 тыс. чел. и более 3 тыс. ед. техники, 6 воздушных судов.

«На данный час подтопленными остаются 3 412 частных жилых домов, 421 придворовых территорий и 1926 дачных домов в 7 областях. Это Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская область», – резюмировал спикер.

Ранее в МКИ рассказали о том, что более 553 тонн гумпомощи собрано волонтерами для пострадавших от паводков.