Активы почти на миллиард тенге переданы государству в счет задолженности по LRT

Возврат активов,Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

На стадии реализации в пользу государства находится еще 37 объектов имущества общей стоимостью 615 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичная прокуратура завершила анализ исполнения судебных актов в пользу государства, в том числе в интересах ТОО «City Transportation Systems», единственным учредителем которого является акимат Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

В результате принятых мер прокурорского надзора на баланс государства должниками переданы 40 объектов недвижимого имущества, в том числе 39 нежилых помещений, земельный участок с железнодорожными путями площадью 12,8 га с целевым назначением для обслуживания объекта недвижимости асфальтобетонного завода.

Общая стоимость переданных активов составила 920 млн тенге.

На стадии реализации в пользу государства находится еще 37 объектов имущества общей стоимостью 615 млн тенге.

Работа по взысканию задолженности продолжается.

#активы #LRT #задолженность

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