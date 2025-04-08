На стадии реализации в пользу государства находится еще 37 объектов имущества общей стоимостью 615 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичная прокуратура завершила анализ исполнения судебных актов в пользу государства, в том числе в интересах ТОО «City Transportation Systems», единственным учредителем которого является акимат Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

В результате принятых мер прокурорского надзора на баланс государства должниками переданы 40 объектов недвижимого имущества, в том числе 39 нежилых помещений, земельный участок с железнодорожными путями площадью 12,8 га с целевым назначением для обслуживания объекта недвижимости асфальтобетонного завода.

Общая стоимость переданных активов составила 920 млн тенге.

На стадии реализации в пользу государства находится еще 37 объектов имущества общей стоимостью 615 млн тенге.

Работа по взысканию задолженности продолжается.