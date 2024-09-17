Актюбинский школьник создал приложение, посвященное Ахмету Байтурсынову

Ученик 7 класса школы №64 Актобе Даниал Курмангали разработал мобильное приложение, содержащее полную информацию о выдающемся казахском деятеле и просветителе Ахмете Байтурсынове, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Фото: акимат Актюбинской области

В работе юного таланта собрана вся информация о великом просветителе, которая доступна для широкого круга пользователей.

«Хотя в интернете много информации о Ахмете Байтурсынове, она разбросана по разным источникам. Я решил систематизировать все данные и представить их на одной удобной платформе. В результате разработал это мобильное приложение и загрузил его в интернет-магазин Play Market», – рассказал Даниал.

Приложение состоит из нескольких разделов: биография, произведения, афоризмы, стихи и научные труды. Также предусмотрен тест, который помогает пользователям проверить свои знания о творчестве ученого. Контент приложения дополнен текстами, изображениями, видеороликами и внешними ссылками.

По словам Даниала, приложение было загружено почти тысячу раз через платформу Play Market и стало для многих основным источником информации.









