Крупнейшим производителем меди в регионе считается Актогайский горно-обогатительный комбинат, который уже не первый год занимается выпуском этого цветного металла. Добыча сырья производится открытым способом – в карьере, где работают более 500 человек и задействовано свыше сотни единиц горной техники.
ПопулярноеВсе
Марафон силы и амбиций
Оберег для целого мира
История Ботая оживает в кино
Защитить титул чемпиона
Платформа для безопасности
Помогут разобраться в «цифре»
Нужна безопасная среда для каждого ребенка
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Слово о замечательном человеке
В Алматы стартовал проект «Жасыл болашақ»
Радиация, которая лечит
Сильные регионы – сильная страна
Помочь детям в кризисной ситуации
Свобода на ощупь
Шкурный интерес
Необходим глобальный диалог
Продолжается эстафета новоселий
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
На страже неба: женское лицо авиации
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Подставить вовремя плечо
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
В Конаеве начали строить КОС
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Без наценок и посредников
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гиннесса
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]