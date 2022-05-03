Акцент на «цифру»

Под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания.

В первом чтении депутатам предстоит обсудить законодательные поправки по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности.

Законопроектом предусматривается, в частности, обеспечение равнознач­ного использования населением цифровых документов с их бумажной формой посредством сервиса цифровых документов. Предлагается также наделение Национального оператора почты функцией по обеспечению доступа к государственным услугам населению, проживающему в сельских населенных пунктах. Правительственным законопроектом вводится норма и о цифровизации регистрации актов граж­данского состояния путем выдачи первичных и повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме и сохранение по желанию услугополучателя их выдачи на бумажном носителе

На пленарном заседании депутаты рассмотрят также пакет ратификационных законопроектов. Это казахстанско-армянское межправительственное Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок неф­тепродуктов в Республику Армения. В этом ряду и Протокол о прекращении действия Соглашения среди государств-участников СНГ о согласованных принципах налоговой политики.

Проект повестки пленарного заседания содержит также новый законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Беларуси о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь.