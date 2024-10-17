«Таза Қазақстан»: дорожники проводят экологические субботники по стране

В рамках общереспубликанской экологической акции «Таза Қазақстан» дорожники провели уборку и благоустройство 40 объектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

Фото: Минтранспорта РК

В число благоустроенных объектов вошли памятники истории и культуры, смотровые площадки, кемпинги и объекты придорожного сервиса. Работы включали сбор мусора, облагораживание территорий и поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии.

Одна из основных целей акции — улучшить и облагородить места, которые пользуются спросом у водителей и пассажиров для кратковременной остановки и отдыха.

В общереспубликанской акции приняли участие сотрудники АО «НК «КазАвтожол» и РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов», а также их региональные подразделения.

В каждом регионе страны было выбрано несколько объектов для проведения уборки. Например, в Актюбинской области дорожные службы провели субботник по очистке территории близ памятника Есет Батыр, который расположен рядом с автомобильной дорогой «Атырау – Актобе».

В Туркестанской области дорожники благоустроили памятник Алпамыс батыра в Махтааральском районе. В Северо-Казахстанской области привели в порядок архитектурную форму «Трактор С-80», расположенную вдоль автодороги «Астана – Петропавловск», а в Восточно-Казахской области провели субботник около памятника первого военного летчика Жакыпбека Малдыбаева.