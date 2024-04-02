Как идет сбор гуманитарной помощи в Астане

Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

В сборе принимают участие 30 волонтерских организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат     

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По городу организовано 9 пунктов приема гуманитарной помощи, в сборе участвуют около 30 волонтерских организаций. Ежедневно свыше 200 волонтеров оказывают помощь в сортировке и отправке необходимых вещей. Так, в одном из волонтерских пунктов собрались неравнодушные жители города, которые принесли медикаменты, продукты питания, одежду и бытовые принадлежности.

По словам заместителя председателя городского штаба волонтеров Астаны Эльвиры Есмухановой, с 29 марта по 1 апреля отправлено порядка 30 тонн гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения регионы.

«С момента объявления чрезвычайной ситуации в трех областях Казахстана, в Астане активно готовят гуманитарную помощь. Сейчас в городе работает 9 пунктов приема. В нашем штабе работает около 30-40 волонтеров. Ежедневно нами отправляется свыше 4-5 тонн вещей большими грузовыми машинами. Ранее в Актобе была отправлена первая машина, которую заполнили волонтеры движения «Жақсылық жаса». А также в Костанайскую область уехали 7 грузовых машин. В точке сбора по улице Тлендиева, сами жители столицы объявляют точки сбора. Сегодня планируется отправка инструментов (лопаты, мешки, песок) в Целиноградский район», - рассказывает Эльвира Есмуханова.

Гуманитарную помощь астанчане начали приносить, как только информация о сборе появилась в СМИ. Среди собранных посылок основное место занимает одежда, продукты, средства гигиены и обувь. Например, одна из жительниц города принесла нескоропортящиеся продукты: печенье, сладости, подгузники.

«Нам необходимо оказывать друг другу помощь, проявить человечность и уважение. Хочется помочь действительно нуждающимся, оставшимся в беде людям», - говорит она.

По ее словам, у каждого пункта сбора есть своя политика и правила приема вещей. Жители чаще всего приносят одежду и гигиенические средства.  

«В связи с этим одежду мы сортируем тщательно. Вещи осматриваются на ликвидность и раскладываются в отдельные коробки. Иногда мы их передаем в городские социальные склады, которые в свою очередь отправляют их социально уязвимым слоям населения. Также у нас есть особый критерий к таким быстропортящимся продуктам, как хлеб, фрукты и другие. Потому что стоит вопрос перевозки, где есть определенные риски. К примеру, хлеб может испортиться раньше, чем грузовая машина доедет до назначенного пункта. Однако, несмотря на это мы стараемся принять помощь, довезти любым способом, если граждане привезут такие продукты прямо перед отправкой. В ином случае, мы раздаем нуждающимся», - рассказала собеседница.

Волонтеры принимают вещи и продукты первой необходимости, сортируя по коробкам.

«Мы сортируем одежду. Отсортированные товары загружаем в грузовые машины и совершаем отправку. Нам необходимо оказывать качественную гуманитарную помощь и оказать поддержку», - говорит волонтер КГУ «Астана жастары» акимата Астаны Айдан Байгандыев.

Отправка вещей осуществляется по очереди.

«В сборе гуманитарной помощи участвуют как пенсионеры, так и молодежь, коммерческие организации, предприниматели, многодетные мамы. Самый интересный фактор – в благотворительности участвуют люди разных возрастов. Очень много мужчин звонит,  хотят помочь физически: принести, отвезти или купить что-то. Важно оказывать помощь, ведь наша сила в единстве», - говорит Эльвира Есмуханова.

В городской администрации отметили, что волонтеры не принимают финансовую помощь. Желающие могут собрать и принести в пункты сбора продукты первой необходимости. Их адреса и контакты можно посмотреть здесь. 

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