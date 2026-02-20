Акцию в поддержку новой Конституции провели на хоккейном матче

Конституционная реформа
65

Акция подчеркнула важность общественного диалога

Фото: акимат Астаны

В Астане члены общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» приняли участие в общественной акции в поддержку хоккейного клуба «Барыс» и конституционных реформ в стране,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

В рамках мероприятия на трибунах развернули государственный флаг Республики Казахстан размером 12×24 метра, символизирующий единство, патриотизм и поддержку национального спорта.

Кроме того, участники провели тематический перформанс в поддержку конституционных реформ. В знак гражданской солидарности и приверженности курсу обновления был раскрыт флаг с надписью «Жаңа Конституция үшін».

Акция подчеркнула важность общественного диалога, консолидации граждан вокруг стратегических преобразований и развития таких ценностей, как ответственность и единство.

Мероприятие прошло в атмосфере поддержки, сплочённости и уважения к государственным символам, объединив болельщиков, представителей общественности и активных граждан.

#акция #матч #реформа #конституция

