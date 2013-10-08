Актуальная повестка недели

Общество
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В работе форума планируется участие членов Правительства Казахстана во главе с Премьер-Министром Сериком Ахметовым, руководителей ведущих отечественных и иностранных нефтегазовых компаний, а также представителей деловых кругов и СМИ.

В рамках форума участники обсудят широкий спектр вопросов, касающихся современной энергетической политики страны, путей привлечения инвестиций в модернизацию нефтехимической отрасли РК, внедрения инновационных технологий в сферу разработки новых месторождений. Наряду с этими вопросами в центре внимания форума будут и другие актуальные темы, требующие обсуждения.

С 10 по 12 октября впервые в столице Казахстана состоится I Международная автомобильная выставка Astana International Auto Salon 2013, которая организована компанией ExpoGroup в целях принятия практических решений по активному привлечению инвестиций в развитие отечественного автопрома и в создание производств с высокой добавленной стоимостью. Наряду с другими моделями на выставке будут представлены все марки автомобилей, производимых на территории РК. В открытии выставки примут участие заместитель Премьер-Министра – министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев, представители заинтересованных ведомств и бизнеса.

Немало важных вопросов предстоит решить на этой неделе и парламентариям страны в рамках международных встреч по вопросам глобальной и коллективной безопасности. Так, 9 октября депутат Сената Парламента Акан Бижанов примет участие в заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Бишкеке, а сенатор Мухтар Алтынбаев с 11 по 13 октября – в 59-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Брюсселе.

10 октября на пленарное заседание Сената выносится вопрос о назначении Президентом РК председателя Национального банка. Кроме того, Парламент планирует рассмотреть законопроекты по ратификации Протокола между правительствами Республики Казахстан и Республики Кореи о внесении изменений в Соглашение между сторонами в области развития, финансирования, проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания Балхашской ТЭС. Депутатам также предстоит принять решение по ратификации Конвенции между правительствами Казахстана и Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении фактов уклонения от налогообложения на доход и капитал.

В пятницу в рамках конференции на тему «Конституционно-правовые проблемы уголовного права и процесса» депутаты обеих палат Парламента совместно с представителями Администрации Президента, Верховного суда, Генпрокуратуры, министерств юстиции и внутренних дел, НПО и экспертами в области уголовного законодательства обсудят актуальные вопросы новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РК.

Сенаторы также намерены на этой неделе посетить автотрассу Астана – Боровое с целью ознакомления с принципами работы платной автодороги.

В среду на пленарном заседании Мажилиса Парламента под председательством спикера Нурлана Нигматулина будет рассмотрен законопроект «О физической культуре и спорте». Мажилисом также планируется принятие на рассмотрение законопроектов о ратификации текстов ряда ранее подписанных двусторонних документов с Турцией, Китаем и Чехией.

В этот же день представители Казахстана в составе группы международных наблюдателей примут участие в наблюдении за выборами президента Азербайджанской Республики.

В середине текущей недели работники почтовой сферы отметят Всемирный день почты. По этому случаю в Астане планируется торжественное гашение почтового блока, посвященного 20-летию АО «Казпочта».

Сегодня Премьер-Министр С. Ахметов проведет заседание Правительства, на котором будут обсуждены вопросы развития перерабатывающей сферы агропромышленного комплекса страны. О принимаемых мерах в этой отрасли и комплексном плане мероприятий по повышению конкурентоспособности отрасли изложит в своем докладе министр Асылжан Мамытбеков.

В Алматы Министерство индустрии и новых технологий РК проведет рабочее совещание, в рамках которого будут обсуждены вопросы разработки «дорожной карты» развития туризма в коридорах Шелкового пути. Данное мероприятие является первым шагом в реализации совместного проекта ЮНЕСКО/ЮНВТО «Стратегии развития туризма для коридоров наследия Шелкового пути». В совещании предполагается участие генерального секретаря Всемирной туристской организации Талеба Рифаи и заместителя Премьер-Министра – министра индустрии и новых технологий Асета Исекешева, а также первого замес­тителя министра иностранных дел РК, комиссара EXPO 2017 Рапиля Жошыбаева.

10 октября в Фонде Первого Президента Республики Казахстан состоится Евразийский противораковый форум на тему «Предикция, превенция и паллиативная помощь в онкологии».

В этот же день министр образования и науки Аслан Саринжипов вручит сертификаты и нагрудные значки магистрантам – обладателям стипендии Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Вчера в рамках «правительственного часа» в Мажилисе Парламента с докладом о принимаемых мерах по решению актуальных экологических проблем и переходу страны к «зеленой» экономике выступил министр охраны окружающей среды Нурлан Каппаров. Он также принял участие в брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, в ходе которого рассказал представителям СМИ о планах по комплексному решению проблемы водообеспечения регионов, охраны уникальных природных зон, ответил на ряд актуальных вопросов дня.

Досжан НУРГАЛИЕВ

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