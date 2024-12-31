Актуальные проблемы выслушал вице-премьер на территории СЭЗ «Сарыарка»

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению премьер-министра первое выездное совещание по мерам развития реального сектора экономики заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел 30 декабря в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Участникам республиканского совещания, а это руководители финансовых институтов, банков второго уровня, акиматов всех регионов, крупных квазигосударственных компаний, председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов презентовал Национальную цифровую инвестиционную платформу в действии. Эта платформа – своего рода «единое окно» для взаимодействия инвесторов, госорганов и квазигосударственного сектора. В системе автоматизирован процесс обмена информацией между всеми участниками, необходимой для формирования полной картины инвестполитики Казахстана. На сегодня в пуле платформы – 836 проектов, из которых 60 реализуются в рамках «зеленого коридора».

Также на совещании информировали о реализации инвестиционных проектов в индустриальной сфере и сельском хозяйстве. В частности, в 2024 году введены в строй порядка 180 новых промышленных производств на общую сумму 1,3 трлн тенге, создано около 14,4 тыс. рабочих мест. В разрезе отраслей лидирует производство строительных материалов – 34 проекта с объемом инвестиций 196,3 млрд тенге, пищевая промышленность – 33 проекта на сумму 110,7 млрд тенге и отрасль машиностроения – 32 проекта на сумму 92,9 млрд тенге.

В региональном разрезе наибольшие объемы инвестиций привлечены в Алматинской (15 проектов на сумму 315,9 млрд тенге), Актюбинской (5 проектов на 200,4 млрд тенге), Жамбылской (13 проектов на 175,5 млрд тенге) и Костанайской областях (13 проектов на 152,7 млрд тенге). Из самых крупных – компоненты грузовых автомобилей ТОО «KamLitKZ» в Костанайской области, катодная медь ТОО «Kyzyl Aray» в Карагандинской, промышленное освоение месторождения вольфрамовых руд «Богуты» ТОО «Жетысу Вольфрамы» в Алматинской области.

В сельском хозяйстве по итогам 11 месяцев реализовано 258 инвестиционных проектов на 250 млрд тенге. Это строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов «Кронос-Павлодар» в Павлодарской области, инкубатор для птицефабрики на 30 млн яиц «Алель агро» в Жамбылской области, производство полуфабрикатов мощностью 3,3 тыс. тонн «IL-TOV» в Акмолинской области, овощехранилище на 40 тыс. тонн «ОРЦ Актау» в Мангистауской области и другие.

«Министерство национальной экономики в следующем году будет делать упор на развитии реального сектора экономики. Это то, что приносит налоги, дает дополнительный вклад в ВВП и чему нет альтернативы. Местные исполнительные органы за последние годы получили достаточную бюджетную самостоятельность. Мы предлагаем свободные средства направить на поддержку бизнеса и конкретных проектов. Надо развивать собственное производство. Все проекты, заложенные в национальный пул инвестпроектов и дорожные карты, должны стать пунктом №1 в рейтинге акимов. Это и большая экономика, и экономика простых вещей, которые нам сегодня так необходимы. И это то, чем будет в ближайшее время заниматься министерство национальной экономики», — подвел итоги совещания Серик Жумангарин.

В этот же день вице-премьер – министр национальной экономики ознакомился с производством и планами дальнейшего развития АО «Qarmet», предприятий индустриальной зоны «Saran» и СЭЗ «Сарыарка». На территории «Saran» казахстанское предприятие «QazTechna» наладило производство автобусов и спецтехники, Tengri Tyres» – автомобильных шин, ТОО «Silk Road Electronics» – бытовой техники. Буквально на днях ТОО «Silk Road Electronics» подписало соглашение с Samsung Electronics на производство актуальной линейки телевизоров Samsung, включая премиум. На территории «Saran» планируется реализация еще шести крупных проектов на сумму 109,7 млрд тенге с созданием более 2,5 тыс. рабочих мест.

На территории СЭЗ «Сарыарка» Серик Жумангарин выслушал актуальные проблемы, сдерживающие темпы развития проекта создания кремниевого кластера. Все поднятые бизнесом вопросы взяты на контроль для дальнейшего содействия в разрешении.