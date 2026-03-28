Актюбинцы вышли на субботник в рамках «Таза Казахстан»

Участники очистили улицы и общественные пространства города, передает Kazpravda.kz

Фото: Акимат области

В Актобе более 200 молодых жителей приняли участие в субботнике в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». Школьники, студенты и волонтеры очистили улицы и общественные пространства, а также провели работы по озеленению.

Акция охватила несколько районов города. В частности, уборка прошла вдоль железной дороги на улице Тургенева, где с участниками встретился аким области Асхат Шахаров. Он отметил активную позицию молодежи и их вклад в благоустройство города.

«Вы подаете хороший пример своим сверстникам. Важно не оставаться в стороне, участвовать в жизни общества, быть активными и неравнодушными. Только вместе мы сможем добиться реальных изменений и сделать наш город и регион лучше», - подчеркнул аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Популярное

Все
Заказ к столу доставит Арыстан
Одно решение может спасти несколько жизней
Велоспорт для равных возможностей
Первые в Тагайтае
Пусть в зале не смолкает смех!
Увеличилась нагрузка на соцобъекты
Исчезающий источник жизни
Сокращен кадровый дефицит в сфере здравоохранения
Пробуждение мира
Греческий бенефис Ерекешевой
Золотые лучницы
Праздник, который запомнится надолго
Резонансное ДТП
Управление по защите прав детей создадут в Атырау
18-я битва титанов
«Жанұя» меняет судьбы
Накануне важнейшего старта
Все оцифруем, а потом?..
Гвардейцы спешат на помощь
Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Встречи с личным составом
Школа искусств открылась в селе
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Главы государств мира поздравляют Токаева с праздником Наурыз
Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Смысловой каркас новой общественной этики
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Акция «Мейірімді тазару» объединила волонтеров по всему Каз…
Премьер принял участие в акции «Мөлдір бұлақ» в Туркестанск…
Слив отходов и мусор: нарушения водителями экотребований пр…
Волонтеры убрали площадь после праздника в Алматы

