В Актобе более 200 молодых жителей приняли участие в субботнике в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». Школьники, студенты и волонтеры очистили улицы и общественные пространства, а также провели работы по озеленению.

Акция охватила несколько районов города. В частности, уборка прошла вдоль железной дороги на улице Тургенева, где с участниками встретился аким области Асхат Шахаров. Он отметил активную позицию молодежи и их вклад в благоустройство города.