В Актобе более 200 молодых жителей приняли участие в субботнике в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». Школьники, студенты и волонтеры очистили улицы и общественные пространства, а также провели работы по озеленению.
Акция охватила несколько районов города. В частности, уборка прошла вдоль железной дороги на улице Тургенева, где с участниками встретился аким области Асхат Шахаров. Он отметил активную позицию молодежи и их вклад в благоустройство города.
«Вы подаете хороший пример своим сверстникам. Важно не оставаться в стороне, участвовать в жизни общества, быть активными и неравнодушными. Только вместе мы сможем добиться реальных изменений и сделать наш город и регион лучше», - подчеркнул аким Актюбинской области Асхат Шахаров.