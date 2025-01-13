Алан Курмангалиев выступит на WTT Youth Contender в Тунисе

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев примет участие в крупном турнире WTT Youth Contender Tunis.

Он пройдет в Тунисе с 13 по 16 января. Спортсмен представит страну в возрастной категории U19.

За медали также будут биться команды из Австрии, Алжира, Англии, Болгарии, Бельгии, Германии, Индии, Ирана, Испании, Италии, Малайзии, Польши, Словакии, Таиланда, Тайбэя, Франции, Шотландии, Швеции и Швейцарии.

Напомним, в прошлом году Алан Курмангалиев стал бронзовым призером турнира WTT Youth Contender в итальянском Лияньно.