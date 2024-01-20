Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс

Большое жюри присяжных предъявило обвинения голливудскому актеру в связи со смертью Галины Хатчинс, в которую он случайно выстрелил из реквизитного револьвера во время съемок в октябре 2021 года, передает Kazpravda.kz

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По решению присяжных, Болдуин обвиняется в непредумышленном убийстве на съемочной площадке фильма Rust («Раст»), сообщает Русская служба ВВС.

Предыдущие обвинения против актера были сняты в апреле прошлого года, всего за две недели до того, как должен был начаться суд.

Однако затем прокуроры заявили, что появились дополнительные факты, которые требуют повторного рассмотрения. В частности, они провели новую экспертизу оружия, из которого была убита Хатчинс.

Болдуин настаивал, что не нажимал на спусковой крючок и только взвел курок револьвера.

«Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере. Не знаю», — сказал Болдуин в интервью телеканалу Эй-би-си в декабре 2021 года.

Однако после экспертизы прокуроры в Нью-Мексико заключили, что выстрел не мог быть произведен без нажатия на крючок.

Адвокаты Болдуина заявили Би-би-си, что «полностью готовы к судебному заседанию».

Обвинение было вынесено на основе двух альтернативных предположений: Болдуин либо проявил халатность при использовании огнестрельного оружия, либо действовал с «полным пренебрежением или безразличием к безопасности других». Прокуроры указали, что актера можно осудить только по одному из этих обвинений, а не по обоим.

Адвокат, представляющий семью Хатчинс, сказал, что его клиенты «с нетерпением ждут уголовного процесса».