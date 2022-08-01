Александр Кузенный – легенда родом из «Казправды»

...Первую историю про себя рассказал мне сам Александр Сергеевич:

– Тогда «Казправда» только переехала в Астану, звонит мне главный редактор Валерий Федорович Михайлов. Тут, говорит, анонимка на тебя пришла, ставят нас в известность, что у собкора по Акмолинской области любовница появилась, молодая и красивая. Так мы решили тебе премию выписать – за создание особого образа собкора «Казправды».

На этом воспитательная беседа была завершена, руководство понимало, что в большой столичной области у Кузенного имелись и явные недоброжелатели, и откровенные враги. Александр Сергеевич на системной основе занимался коррупционными алгоритмами в государственных структурах, тем более в курорт­ной Бурабайской зоне.

Позже драматичные, душевные и веселые истории, главным героем которых был собственный корреспондент «Казахстанской правды» не только по Акмолинской области, де-факто по всем целинным северным регионам, происходили и при мне. Помню обычный день, когда утром в редакции поразила непривычная, просто нереальная тишина. Свежий номер увидела уже в кабинете шефа. В центральном материале за подписью Александ­ра Кузенного красным фломастером была обведена всего одна строка: «Главная задача акимов – служить ДЯдям». Ночью, когда газету подписали в свет, стояло: «Главная задача акимов – служить ЛЮдям»! Невероятные истории нелепых, обидных, досадных ошибок и опечаток могут вспомнить в любой редакции.

Тысячи километров остались в истории «Дней «Казахстанской правды» в северных областях», и все они по традиции завершались неофициальным, и от того более престижным чемпионатом по бильярду среди районных акимов. Если раньше я знала только про свободную пирамиду и Алихана Каранеева, пришлось читать про карамболь и снукер, чтобы поддержать Кузенного как абсолютного победителя. Но главное признание он получал на многочисленных встречах с читателями, которые признавались, что уважают Сергеича за правду.

Все наши редакционные были и байки логично вписываются в образ Александра Сергеевича Кузенного – живой легенды отечественной журналистики. Сан Сергеич личным примером доказал, что главные принципы нашей профессии, и в первую очередь ответственность перед читателем и пристрастие к слову, вечны. Тогда слово «фактчекинг» только появлялось в корпоративном словаре, но Кузенный, работающий в краснокнижном жанре журналистского расследования, своей головой и репутацией газеты готов был ответить за каж­дую цифру, фамилию и факт.

Много воды утекло в Ишиме со времени дядь и анонимок. Сегодня в личном календаре Кузенного нереальная цифра – 75, и мы все также уверены в надежном плече Александра Сергеевича, в настоя­щем журналистском братстве, в легенде родом из «Казправды».

Казправдинцы поздравляют Александра Сергеевича с юбилеем и желают ему неиссякаемой энергии, бодрости духа и долгих лет творческого вдохновения!