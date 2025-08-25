Казахстанский теннисист сумел взять только четыре гейма у своего соперника

Photo by Mike Lawrence/USTA

В Нью-Йорке стартовал заключительный в этом году Турнир Большого Шлема - Открытый чемпионат США, сообщает Kazpravda.kz

В матче первого круга 89-я ракетка мира Александр Шевченко сразился с представителем Испании Алехандро Давидовичем-Фокина, занимающим 18-ю строчку в текущем рейтинге ATP. К сожалению, борьбы не получилось и казахстанский теннисист уступил сопернику без шансов - 1:6, 1:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Шевченко подал всего лишь один эйс, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать четыре попытки взять подачу соперника. На счету испанца шесть эйсов, две двойные ошибки и семь реализованных брейкпойнтов из девяти.