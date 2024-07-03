Александра Лукашенко встретили в Астане

ШОС
148
Наталия Буланова
выпускающий редактор

На саммите ШОС будет рассмотрен вопрос полноформатного членства Беларуси в межгосударственном объединении

Фото: пресс-служба правительства РК

Самолет президента Беларуси приземлился в Астане. В столичном аэропорту Александра Лукашенко встретил заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где будет рассмотрен вопрос полноформатного членства Республики Беларусь в межгосударственном объединении.

Кроме того, Казахстан и Беларусь активно развивают двусторонние торгово-экономические связи. Так, на протяжении последних трех лет ежегодный товарооборот между двумя странами приблизился, а временами и превышал отметку в $1 млрд. За 4 месяца текущего года объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью достиг $249,3 млн.

В рамках промышленной кооперации реализовано 10 совместных проектов по сборке сельхозтехники на сумму почти $200 млн с созданием 1,6 тыс. рабочих мест. Еще 4 крупных проекта находятся на стадии реализации.

#Астана #ШОС #саммит #Лукашенко

Популярное

Все
Сколько в Казахстане проживает людей
Панты и мед – золотые бренды Рудного Алтая
Атомная энергетика помогает достичь стратегической цели углеродной нейтральности
85-летний Бектай Сулейменов вырастил за свою жизнь свыше двух миллионов деревьев
Праздник «Қымыз мұрындық» отметили в Улытау
На востоке страны полным ходом идет подготовка к отопительному сезону
Одна акция идет на помощь другой
Трезвое село стало и самым чистым
Лучше узнать казахский язык помогут топонимы
Китай заинтересован в сотрудничестве
Полтонны мусора вынесли из леса волонтеры Петропавловска
Эксперты делятся ожиданиями от предстоящего саммита ШОС
Инициативы, направленные на формирование справедливого мира
Сумеет ли Казахстан убедить мировые державы в необходимости диалога?
В период саммита ШОС в Астане изменятся 30 маршрутов автобусов
12 млрд тенге выделили на компенсацию потерь бизнеса после паводков
На Алаколе туристов унесло ветром на катамаране
Путин прибыл в Астану
Трассу Атырау – Уральск закрыли на ремонт
Астанинский саммит ШОС станет беспрецедентным по числу участников и формату
Строительные рынки переезжают за город
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
«Правда никому не нужна» - Бишимбаев о суде
Приговор Бишимбаеву оставили без изменений
Приказ длиной в три года
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
Дело – труба
Маулен Ашимбаев встретился с мировым экспертом в области искусственного интеллекта
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Токаев принял посла Катара
Когда другие методы иссякли
«Прижали» – и сразу признал детей
Эффективный институт обратной связи
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя

Читайте также

Путин – Токаеву: «Будем друг друга всегда поддерживать и по…
Токаев поблагодарил эмира Катара за его личное участие в са…
«Строителем мостов», посланником мира назвал Казахстан генс…
Эмир Катара прибыл на саммит ШОС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]