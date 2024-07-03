Александра Лукашенко встретили в Астане

На саммите ШОС будет рассмотрен вопрос полноформатного членства Беларуси в межгосударственном объединении

Фото: пресс-служба правительства РК

Самолет президента Беларуси приземлился в Астане. В столичном аэропорту Александра Лукашенко встретил заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где будет рассмотрен вопрос полноформатного членства Республики Беларусь в межгосударственном объединении.

Кроме того, Казахстан и Беларусь активно развивают двусторонние торгово-экономические связи. Так, на протяжении последних трех лет ежегодный товарооборот между двумя странами приблизился, а временами и превышал отметку в $1 млрд. За 4 месяца текущего года объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью достиг $249,3 млн.

В рамках промышленной кооперации реализовано 10 совместных проектов по сборке сельхозтехники на сумму почти $200 млн с созданием 1,6 тыс. рабочих мест. Еще 4 крупных проекта находятся на стадии реализации.