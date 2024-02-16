Алексей Навальный скончался в колонии

УФСИН сообщило о смерти Навального, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: emilia-spanish.ru

Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

"Шестнадцатого февраля 2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", — сказано в релизе.

Уточняется, что Навального безуспешно пытались реанимировать. Вскоре врачи констатировали его смерть. Причины произошедшего устанавливаются.

По информации источника RT, у Навального оторвался тромб. ФСИН направила комиссию в ИК-3 из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ведомства.

В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

В марте прошлого года Лефортовский районный суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, — по итогам процесса Навальному назначили штраф 850 тысяч рублей.

В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 во Владимирской области в исправительную колонию № 6 строгого режима, расположенную в этом же регионе. В прошлом году он попал в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.