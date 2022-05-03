Политика
Али Бектаев: Проведение референдума в Казахстане – историческое решение
​​​​​​​Али Бектаев, председатель партии «Ауыл»

Проведение общенационального референдума, о котором Глава государства объявил на сессии Ассамблеи народа Казахстана, можно считать историческим решением. Партия «Ауыл» полностью поддерживает курс Президента страны, направленный на системное преобразование основ государственного управления, и со своей стороны приложит все усилия для активной реализации намеченных реформ.

Мы уверены, что концепция «Новый Казахстан» затрагивает самые острые проблемы современного общества, и предложения Президента по совершенствованию избирательной системы ускорят процесс демократизации.

Через референдум каждый гражданин будет иметь возможность участвовать в принятии важных для страны политических решений. И каждая политическая партия и общественное объединение должны предоставить казахстанцам возможность высказать свое мнение.

Члены политсовета партии едины во мнении, что предстоящие изменения открывают партии «Ауыл» новые возможнос­ти для укрепления своей позиции в условиях открытой, честной политической конкуренции.

Именно поэтому в ходе заседания политсовета был поддержан ряд конкретных инициатив по модернизации партии, которая тоже должна переформатировать свою работу в контексте заявленных в стране реформ.

Во-первых, время требует обновления состава членов избирательных комиссий, выдвинутых партией «Ауыл». Во-вторых, было заявлено о старте полномасштабной работы по очистке своих рядов от формальных, пассивных, оторванных от жизни лиц. Партия планирует привлечь в свои ряды активистов, патриотов, людей, неравнодушных к социальным проб­лемам и бескорыстно служащих интересам общества.

Третья инициатива связана с сущест­венной модернизацией и омоложением руководящих и исполнительных органов партии. В этом направлении мы создаем цифровую платформу по оценке эффективности избранных от политобъединения депутатов и сельских акимов. Это позволит избирателям получать полную информацию об их работе.

В течение последних 6 лет наше политобъединение участвовало во всех выборах. Сегодня мы присутствуем в сельских акиматах и представительных органах власти. Партия «Ауыл» и дальше планирует находиться в авангарде политической жизни страны, активно участвуя в эффективной реализации концепции «Новый Казахстан».

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