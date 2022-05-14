Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области

Находясь с рабочей поездкой в Актюбинской области, Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по комплексному социально-экономическому развитию региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе совещания с докладами выступили аким области Ондасын Уразалин, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Премьер-министр РК отметил, что Актюбинская область является одним из важнейших промышленных и аграрных регионов страны, где активно развиваются нефтепереработка, строительство и производство продуктов питания.

В 2022 году с учетом уточнения республиканского бюджета на развитие региона будет направлено более 150 млрд тенге. Данные средства пойдут на ремонт и реконструкцию дорог, развитие газотранспортной системы, жилищное строительство, мероприятия в сфере ЖКХ и коммунального хозяйства, поддержку здравоохранения, агропромышленного комплекса, а также обеспечение продуктивной занятости местных жителей.

Переходя к следующей теме, Премьер отметил, что для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты необходимо вести планомерную работу по предотвращению дефицита продовольствия и контролю за торговой надбавкой.

Кроме того, акимат области должен своевременно заключать прямые договоры с фермерами южных регионов страны и ближнего зарубежья на поставку раннеспелых овощей, активно использовать механизм «оборотная схема» при работе с торговыми сетями и на системной основе заключать форвардные договоры на поставку сельхозпродукции в целом.

«Еще одним актуальным вопросом является диверсификация экономики региона. В текущем году в области планируется реализовать 30 проектов на сумму свыше 90 млрд тенге, благодаря чему появятся новые производственные мощности и будут созданы постоянные рабочие места. Эту работу следует продолжить», — отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр также дал поручения рассмотреть вопрос финансирования строительства третьей нитки магистрального газопровода в Актобе; повышения заработной платы работников нефтяной отрасли; провести работу по включению проекта «Реконструкция канализационных систем Актобе» в перечень приоритетных с проработкой соответствующего финансирования; обеспечить качественную реализацию Комплексного плана развития региона и запланированных инвестиционных проектов.

«Перед руководством области стоят большие задачи, реализация которых придаст новый импульс социально-экономическому развитию региона и будет способствовать повышению уровня жизни местного населения в целом», — заключил глава Правительства.