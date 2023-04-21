Алихан Смаилов обозначил приоритеты развития Абайской области

Правительство, Экономика
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В ходе поездки в Абайскую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов проинспектировал работу Шульбинской ГЭС и ознакомился с деятельностью ряда крупных производственных предприятий региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Шульбинская гидроэлектростанция мощностью 702 МВт расположена на реке Иртыш близ поселка Шульбинск. Она является третьей станцией в Иртышском каскаде ГЭС и самой крупной в Казахстане по установленной мощности. Станция предназначена для компенсационного регулирования стока реки Иртыш и аккумулирования стоков рек Ульба и Уба.

В настоящее время на ГЭС реализуется пилотный проект опережающей диагностики, позволяющий отслеживать состояние основного оборудования в режиме реального времени и выявлять неисправности на ранних стадиях. Проект призван сократить внеплановые простои и обеспечить безаварийность работы станции.

«Руководство станции должно приложить все усилия для обеспечения стабильной работы Шульбинской ГЭС и ее модернизации. Нужно стремиться получить максимум эффекта от реализации планов по увеличению мощности станции», – сказал Алихан Смаилов.

Главе Правительства были презентованы проекты в сфере энергетической и водной отрасли, включая строительство ТЭЦ-3, контррегулятора на реке Иртыш, что позволит повысить мощность Шульбинской ГЭС на 350 МВт, и новых подстанций. Премьер-министр отметил, что модернизация инженерной инфраструктуры имеет ключевое значение в свете динамичного развития региона.

«Будут появляться новые социальные объекты и предприятия, различные инвестиционные проекты. Потребление энергии будет только расти. Поэтому все энергоисточники и сети мы должны привести в надлежащее состояние, чтобы быть готовыми поддерживать растущую экономику энергией», – сказал он.

Далее Алихан Смаилов посетил Бакырчикское горнодобывающее предприятие (Polymetal) в Жарминском районе области, производящее более 10 тонн золота в концентрате в год. Оборудование расположенной здесь обогатительной фабрики укомплектовано современными измерительными приборами и локальной автоматикой. Контроль за ключевыми производственными процессами – от измельчения руды до выпуска готовой продукции – осуществляется из единого диспетчерского пункта.

В настоящее время на предприятии трудятся более 1 500 штатных сотрудников. К 2022 году фабрика вышла на перерабатывающую мощность в 2,2 млн тонн руды в год. В дальнейшем планируется увеличить производительность единого горнодобывающего и перерабатывающего комплекса до 2,4 млн тонн руды в год.

Глава Правительства подчеркнул, что заинтересованным министерствам совместно с НПП «Атамекен» и местными исполнительными органами необходимо продолжать работу по поддержке производственных предприятий, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и увеличению темпов экономического роста в целом.

«Нужно оперативно решать проблемные вопросы бизнеса, выявлять барьеры, которые могут тормозить его развитие. Это может касаться налогообложения, каких-то административных вопросов, например, выдачи разрешений или других бумаг. Необходимо оптимизировать эти процессы, чтобы стимулировать рост деловой активности», – отметил он.

Премьер-министр также ознакомился с деятельностью предприятия ТОО «Qazaq Astyq Group», занимающегося выпуском растительных масел и жиров. В сутки завод может перерабатывать порядка 1000 тонн семян подсолнечника либо 800 тонн семян рапса или льна. В дальнейшем готовая продукция направляется на внутренний рынок и в страны ближнего зарубежья. На сегодня здесь прорабатывается проект модернизации на 7 млрд тенге, который позволит предприятию выпускать рафинированное масло. Большую часть средств на его реализацию планируется привлечь через механизмы господдержки.

Алихан Смаилов отметил, что акимату следует активнее помогать подобным перерабатывающим предприятиям, так как они обеспечивают внутренний рынок основными продовольственными товарами и повышают долю добавленной стоимости в экспорте.

«Необходимо увеличивать количество таких проектов, что впоследствии окажет положительный мультипликативный эффект на всю отрасль сельского хозяйства. Правительство будет и дальше всячески поддерживать такие предприятия», – сказал премьер-министр.

Заместитель акима региона Димитрий Гариков также проинформировал главу Правительства о планах по расширению действующих молочно-товарных ферм области по опыту СКО и предоставлению льготных микрокредитов сельскому населению под 2,5% (финансирование ЛПХ ожидается в июне). Кроме того, замакима рассказал о реализации в текущем году 9 инвестиционных проектов на 5,6 млрд тенге, направленных на увеличение площадей орошаемых земель, запуск новых перерабатывающих мощностей и улучшение генофонда сельхозживотных.

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