Алихан Смаилов стал председателем совета директоров фонда «Самрук-Қазына»
Политика , Кадровые назначения , Экономика
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов стал председателем совета директоров АО «Самрук-Қазына», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал фонда.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан, председателем совета директоров АО «Самрук-Қазына» избран премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Ранее этот пост занимал Джон Дудас. Он остается в совете директоров в качестве независимого директора фонда.