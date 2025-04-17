Его задержали в Усть-Каменогорске

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники миграционной службы районного отдела полиции Аксуата департамента полиции области Абай установили местонахождение 41-летнего гражданина, уклонявшегося от уплаты алиментов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Общая сумма задолженности составила более одного миллиона тенге.

В ходе розыскных мероприятий мужчину нашли в Усть-Каменогорске. Материалы переданы судебным исполнителям для принятия дальнейших мер по взысканию долга.

В целом, с начала года подразделениями миграционной службы области Абай установлены 65 должников. В их числе — лица, уклоняющиеся от уплаты алиментов, налогов и компенсации материального ущерба.