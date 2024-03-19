Алименты от осужденных

Родители обязаны содержать детей до 18 лет – так гласит статья 138 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье». И если супруги разводятся, они должны продолжать финансово обеспечивать своих детей. Стороны могут добровольно установить размеры финансовой помощи, сроки ее выплаты. Но если второй родитель отказывается платить алименты, средства с него взыщут в судебном порядке.

Законодательством предусмот­рена уголовная ответственность за неисполнение родителем обязанностей по уплате алиментов более трех месяцев. В частности, статья 139 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание в виде общественных работ на срок до 600 часов либо ограничение или даже лишение свободы до двух лет.

Так, недавно за неуплату алиментов лишился свободы житель Костанайской области. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних установил, что мужчина три месяца не перечислял средства 12-летнему сыну с инвалидностью. В итоге задолжал 400 тыс. тенге. Судья приговорил нерадивого отца к реальному сроку за решеткой, поскольку последний уже имел наказание в виде ограничения свободы по аналогичному правонарушению.

«Так как подсудимый страдает алкогольной зависимостью, мер к исправлению своего поведения не принимает, продолжая уклоняться от выплаты алиментов на содержание сына, с учетом позиции потерпевшей, защиты прав и интересов несовершеннолетнего ребенка-инвалида, суд назначил ему наиболее строгое наказание – в виде реального лишения свободы сроком на один год», – пояснили в суде.

Возникает резонный вопрос: продолжит ли осужденный уже в местах не столь отдаленных платить алименты? Как сообщили нам в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, продолжит, и это предусмотрено законом.

– Взыскание алиментов с лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, осуществляется на основании нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с взысканием алиментов», – ответил исполняю­щий обязанности первого замес­тителя председателя КУИС Абай Кайырбеков.

Чтобы осужденный платил алименты, важно обеспечить его работой. Как отметил Абай Кайыр­беков, трудоустройство в учреждениях УИС осуществляется на добровольной основе.

– Сегодня на оплачиваемых работах трудоустроено порядка 46% трудоспособных осужденных. Помимо РГП «Еңбек», которое занимается трудоустройством, мы привлекли более 270 работодателей – объектов МСБ. На их производствах работает порядка 3,8 тысячи осужденных, – привел данные по республике представитель комитета.

По его словам, они заняты в основном на производстве строи­тельных материалов, металлоконструкций, изделий из дерева и пластика. Также трудятся в сфере переработки овощей, мясной и рыбной продукции и изготовления хлебобулочных изделий.

– Кроме того, на базе учреждений созданы условия для получения среднего специального образования. В настоящее время в сорока учреждениях УИС обучаются около трех тысяч осужденных по рабочим специальностям, – добавил Абай Кайырбеков.

О деталях удержания алиментов с осужденных рассказала главный бухгалтер учреждения № 2 ДУИС по городу Астане Татьяна Бондарева. По ее словам, основанием для удержания алиментов является исполнительный лист.

– Как правило, государственный или частный судебный исполнитель предоставляет нам постановление на удержание алиментов. Далее мы действуем согласно этому документу. Если у осужденного имеется один ребенок, то удержание по алиментам производится в размере 25 процентов от заработной платы. Если два и более детей, то от 33 и более процентов, – сказала главный бухгалтер.

Зарплата каждый месяц переводится на лицевой счет осуж­денного. И с этого счета бухгалтер учреждения удерживает средства на алименты и другие задолженности. Деньги поступают детям осужденного через почтовый перевод.

– У осужденного, помимо алиментов, могут быть иски по приговору суда, штрафы, кредиты. Но в первую очередь удерживаются средства на алименты. При этом на руки осужденный должен получить заработную плату в размере не ниже прожиточного минимума. На сегодня это 43 407 тенге, – пояс­нила Татьяна Бондарева.

В учреждении № 2 действует отдел организации труда осужденных. У его сотрудников есть списки тех, у кого имеются обязанности по уплате алиментов. Поэтому колония обеспечивает работой своих «постояльцев», учитывая квалификацию, образование и навыки каждого.

Недавно депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов заявил, что каждый год в стране растет задолженность по алиментам. Если в 2022 году эта цифра составила 13,7 млрд тенге, то в 2023-м – более 20,7 млрд тенге. По словам народного избранника, более восьми тысяч судебных решений по взысканию алиментов не исполняются вообще. Поэтому Магеррам Магеррамов предложил создать в стране государственный алиментный фонд, который будет сформирован из внебюджетных поступлений. Основной целью фонда будет выплата алиментов детям, которые свыше трех месяцев их не получают. А возмещение государству производимых выплат будет осуществляться путем взыскания данных сумм с неплательщиков алиментов.