Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Абдикешов Алмат Жанболатович назначен на должность руководителя аппарата МЭГПР РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Алмат Абдикешов родился в 1984 году в городе Жезказгане.

Окончил Жезказганский университет имени О. Байконурова, Евразийский гуманитарный институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности подземного ученика проходчика первого разряда АО «Корпорация «Казахмыс» Жезказганский горнометаллургический комбинат «Анненский рудник».

В 2007-2010 годы занимал различные должности в структуре Министерства индустрии и торговли РК.

В 2010-2012 годы работал в структуре Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2013-2014 годы – директор департамента внутреннего администрирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2014-2016 годы — директор департамента внутреннего администрирования Министерства национальной экономики РК.

В 2016-2018 годы — директор департамента по работе с человеческими ресурсами Министерства национальной экономики РК.

В 2018-2019 годы — заместитель председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С августа 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.