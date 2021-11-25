Общество
Алматинка извинилась перед казахстанцами за оскорбление Корана
Адиль Саптаев
В Алматы 23-летняя девушка оскорбила Коран. На видео она находится в нетрезвом состоянии. За кадром ей «подыгрывает» мужчина, сообщает Kazpravda.kz.

Видео появилось в социальных сетях, полицейские Алматы узнали о происшествии в ходе мониторинга социальных сетей. 

«В ходе проверки была выявлена 23-летняя гражданка Т., ранее привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РК, а также 25-летний гражданин Л. Действия пары квалифицированы статьей 490 части 2 КоАП РК «Оскорбление чувств верующих». Материал производства направлен в Управление по делам религии города», – рассказал начальник Управления по противодействию экстремизму ДП Алматы Маулен Касымжан.

Нарушительница извинилась и раскаялась перед казахстанцами. Она пояснила, что в тот вечер они распивали спиртные напитки и под воздействием алкоголя совершила необдуманный поступок со священной книгой Коран.

«Осознаю свою вину. Хочу принести извинения перед всей общественностью, в частности верующим мусульманам. Глубоко уважаю вашу религию. Впредь такого больше не повторится. Искренне извиняюсь», – сказала девушка.


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