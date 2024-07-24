Алматинка зарезала родственника в подъезде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В подъезде одного из домов Алмалинского района города Алматы обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

«Это преступление раскрыто по горячим следам. По подозрению в его совершении экипажем патрульной полиции задержана женщина, являющаяся родственницей убитого. Установлено, что между ними произошел скандал, в результате чего женщина схватила нож», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Другие обстоятельства устанавливаются.

Также сегодня в Алматы обнаружили тело женщины.