В Карасайском районе, который остаётся крупнейшим по численности населения и молодежи в Алматинской области, в канун Дня Независимости открылось новое двухэтажное здание Молодёжного ресурсного центра, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматинской области

«Открытие современного двухэтажного Молодёжного сервисного центра — важный шаг в реализации поручений Президента по созданию современной инфраструктуры для молодёжи. В Алматинской области проживают 432 тысячи молодых людей, из них более 82 тысяч — в Карасайском районе. Новый центр станет площадкой для творчества, образования и спорта, а также будет предоставлять бесплатные консультации по трудоустройству, получению жилья и развитию собственного бизнеса», — сказал заместитель акима Алматинской области Гани Майлыбаев.

Здание площадью 1 000 квадратных метров соответствует современным стандартам и объединяет ключевые сервисы в одном пространстве. Здесь будут работать специалисты Центра карьеры, «Отбасы банка» и Центра молодежного здоровья, что позволит молодёжи получать необходимые услуги без длительных процедур и ожидания.

Одним из важных направлений станет работа социальной мастерской. Молодые девушки и мамы смогут бесплатно освоить навыки кройки и шитья — это создаст условия для самозанятости, дополнительного дохода и социальной адаптации, особенно для уязвимых категорий.

В 2026 году помещение планируется оснастить студией звукозаписи и подкаст-зоной. Это даст новый импульс развитию креативной индустрии и повысит доступность современных медиа-инструментов для молодых талантов. На базе центра также будут проводиться обучающие программы, культурные мероприятия, консультации психологов, юристов и специалистов по госпрограммам.

По словам руководителя управления молодежной политики области Мади Ахметова, модернизация инфраструктуры носит системный характер:

«За последние два года, при поддержке акимата области, ведётся последовательная работа по развитию молодежных пространств. Сегодня мы открыли уже четвёртое новое здание Молодёжного ресурсного центра. В Конаеве и Илийском районе созданы современные коворкинги. В 2026 году аналогичные центры появятся в Талгарском, Жамбылском, Енбекшиказахском и Уйгурском районах. Это позволит полностью обновить инфраструктуру и выстроить эффективную работу с молодежью», — отметил он.

Расширение сети молодежных центров становится одним из ключевых направлений стратегии развития региона. Новые пространства открывают возможности для формирования активного поколения, поддержки молодых лидеров, реализации социальных и творческих проектов и вовлечения молодёжи в развитие области.