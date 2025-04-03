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В Алматинской области расследуют убийство предпринимателя. Мужчине проломили голову, вывезли тело за город, а затем сожгли вместе с автомобилем. Подозреваемый уже задержан. Им оказался 43-летний бизнес-партнер погибшего, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК

Как сообщает телеканал, прохожий заметил тлеющий автомобиль и обнаружил в багажнике обгоревшее тело. Как выяснилось, мужчину ударили молотком по голове. Затем убийца погрузил тело в багажник и вывез за 30 километров от Алматы. А чтобы замести следы жестокой расправы, поджег машину.

«Я здесь постоянно нахожусь. Я слышал, что машину подожгли. Внутри лежал человек. Полицейские пришли ко мне. Сказали, что не могут открыть багажник, и попросили лом. Но они не сообщали подробностей», - рассказал Алмасбек Сарменбетов.

Погибшим оказался 43-летний предприниматель. Он работал в сфере грузоперевозок.

Сгоревший автомобиль нашли недалеко от зоны отдыха близ Алматы - это практически безлюдное место в горах. Чтобы сюда добраться, нужно преодолеть путь по бездорожью.

Полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 43-летний бизнес-партнер погибшего. Предположительно, компаньоны не поделили деньги. Убитый отказался делить доход поровну - это и могло стать мотивом жестокой расправы.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления. Подозреваемый арестован. Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотиков», - сообщила официальный представитель ДП Алматинской области Меруерт Морякова.

Родственники убитого категорически отказались комментировать случившееся, добавил телеканал.