Алматинской медведице ищут пару в зоопарке Швеции

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Итоги деятельности алматинского зоопарка за 2023 год подвели в управлении культуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций. 

Фото иллюстративное: freepik.com

В зоопарке живет есть медведица по кличке Пурга. Ей уже 6 лет, и она живет в просторном вольере почти в полгектара с двумя бассейнами.

«Мы очень долго ждали это событие. Почти два с половиной года ушли на поиски нового белого мишки и переговоры о его доставке в Алматы. В итоге белая медведица была получена нами бесплатно. Сейчас мы ведем переговоры с одним из зоопарков Швеции, чтобы у нашей Пурги появился партнер», – сказал на брифинге руководитель управления культуры Гани Майлибаев.

Тем временем уже полюбившийся посетителям Алматинского зоопарка самец шимпанзе по кличке Паша в прошлом году обрел пару в лице Лолы, которую также доставили из Москвы, как и Пургу. Первое время обезьяны жили раздельно и могли наблюдать друг за другом со стороны. Сейчас животные привыкли друг к другу и подружились. Аналогичным образом удалось подобрать самку для амурского тигра Урмана. Кроме того, зоопарк пополнился семейством зебр Гранта, которые вместе со слонами, бегемотами и антилопами станут обитателями нового комплекса «Африканская саванна», строительство которого начнется в конце 2024 года.

По информации руководителя управления Гани Майлибаева, в 2023 году в зоопарке получен приплод 80 особей от уже имеющихся 25 видов животных. Среди них голубой баран, жеребенок шотландского пони, кенгуру, дикобраз, кошачий лемур, пятнистый олень, як домашний, зебра Чапмана, бегемот, бородач, кумай, японский журавль, горный гусь, африканская гадюка, восточный колобус и другие.

В Алматинском зоопарке также появились новые жильцы – это зебры, особи амурского тигра, самка шимпанзе и розовый фламинго. 

Напомним, в прошлом году специалисты Алматинского зоопарка сумели спасти самца снежного барса, который был обнаружен истощенным близ села Сарбастау Нарынкольского района. После почти трех месяцев лечения и ухода животное было выпущено на волю на территории Иле-Алатауского Нацпарка.

Фото иллюстративное, от wirestock на freepik.com

#Алматы #зоопарк #животные

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