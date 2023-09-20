Алматинцам подсказали, в каких ЖК не стоит покупать квартиру

В Алматы пополнился список жилых комплексов, где не рекомендуется покупать квартиры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления градостроительного контроля города.
Список жилых комплексов, не имеющих полного пакета разрешительных документов
ЖК Sky Club House
Медеуский район, улица Фонвизина, 28
Заказчик: ТОО ABS Park
ЖК Kairat
Турксибский район, микрорайон Кайрат, улица 23, участок 4
Заказчик: ТОО Premium Construction Co
ЖК AlatauHouse
Турксибский район, ПК имени Д. Кунаева, участок 27
Заказчик: физлицо
ЖК Apple Park
Наурызбайский район, микрорайон Курамыс, улица Сейдимбек, участок 105/6
Заказчик: ТОО Almaty Investment Group Construction
ЖК «Люксембург»
Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Кали Надырова, участки 71, 73, 75
Заказчик: физлицо
ЖК «Мунартау»
Наурызбайский район, микрорайон Курамыс, улица Сейдимбек, участки 100/2, 100/3, 100/4
Заказчик: ТОО Integra Construction KZ
Таунхаус (название не установлено)
Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, 2-е отделение
Собственник: физлица
В управлении также напомнили о других ЖК, где нежелательно покупать квартиры:
МЖК «Баганашыл»
Бостандыкский район, с/т Мамыр, участки 138/2, 138/3
Заказчик: физлицо
ЖК Priority клубный дом
Медеуский район, улица Жамакаева, 194
Заказчик: физлицо
Sofia Village таунхаус
Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаево, участок 1115/1
Заказчик: физлицо
ЖК Питтсбург
Алатауский район, микрорайон Дархан, улица Сабатаева, 24
ЖК Sky Park
Медеуский район, улица Тайманова, 151
Заказчик: ТОО «Атриум Плюс»
Таунхаус «Мечта»
Медеуский район, улица Обсерватория, 104/4
Заказчик: физлицо
ЖК без названия
Медеуский район, проспект Достык, 170/1
Заказчик: физлицо
ЖК Maison
Медеуский район, улица Шашкина, 42/1.
ЖК ORDA CITY
Алатауский район, микрорайон Теректы, улица Айналмалы, участок 183
Заказчик: ТОО Investment Stroy
ЖК Dostar Deluxe
Алатауский район, микрорайон Мадениет, 185/8
Заказчик: ИП Ашинов
ЖК Verona
Бостандыкский район, микрорайон Ремизовка, переулок 7, участок 71
Заказчик: 5 физлиц
ЖК Demeu Residence
Медеуский район, Горный гигант, участок 192
Заказчик: Demeu Development
ЖК Auezov Apartaments
Алмалинский район, улица Карасай батыра, 183/19
Заказчик: ТОО Garant LTD Service
ЖК Tole BI Residence
Алмалинский район, улица Аносова, 103 Б
Заказчик: ТОО Adal Сity Stroy
МЖК Castle Rock
Бостандыкский район, микрорайон Еременсай, улица Колсай, 31/3
Заказчик: ТОО «Эксперткомальянс»
Клубный дом Rich
Заказчик: физлицо
Бостандыкский район, микрорайон Мирас, участки 24/1, 24/2, 25/5
ЖК KHAN
Бостандыкский район, улица Витебская, 44/3, 44 А
Заказчик: ТОО Tennis.kz
ЖК Graff
Бостандыкский район, микрорайон Еременсай, переулок 7, участок 7/71
Заказчик: физлицо
Клубный дом Esentai Terrace (ранее Pine Hill Residence)
Медеуский район, улица 2, участок 33
Клубный дом Alma Garden
Медеуский район, улица 6, участки 7, 9
Собственник: физлицо
Клубный дом Chelsea Club House
Медеуский район, Горный гигант, улица Сызганова/улица Шукшина
Собственник: физлица
ЖК Flora
Наурызбайский район, микрорайон Тастыбулак, улица Таутаган, участки 6, 8, 10
ЖК Lantana
Наурызбайский район, Большой алматинский сельский округ
Собственник: физлицо
ЖК «Французский дом»
Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаева, участок 426
Заказчик: физлицо
Проверить строящиеся ЖК на наличие пакета документов можно по справочному WhatsApp-каналу управления градостроительного контроля Алматы 8-705-89-66-000.