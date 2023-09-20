Алматинцам подсказали, в каких ЖК не стоит покупать квартиру

В Алматы пополнился список жилых комплексов, где не рекомендуется покупать квартиры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления градостроительного контроля города.

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz

Список жилых комплексов, не имеющих полного пакета разрешительных документов

ЖК Sky Club House

Медеуский район, улица Фонвизина, 28

Заказчик: ТОО ABS Park

ЖК Kairat

Турксибский район, микрорайон Кайрат, улица 23, участок 4

Заказчик: ТОО Premium Construction Co

ЖК AlatauHouse

Турксибский район, ПК имени Д. Кунаева, участок 27

Заказчик: физлицо

ЖК Apple Park

Наурызбайский район, микрорайон Курамыс, улица Сейдимбек, участок 105/6

Заказчик: ТОО Almaty Investment Group Construction

ЖК «Люксембург»

Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Кали Надырова, участки 71, 73, 75

Заказчик: физлицо

ЖК «Мунартау»

Наурызбайский район, микрорайон Курамыс, улица Сейдимбек, участки 100/2, 100/3, 100/4

Заказчик: ТОО Integra Construction KZ

Таунхаус (название не установлено)

Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, 2-е отделение

Собственник: физлица

В управлении также напомнили о других ЖК, где нежелательно покупать квартиры:

МЖК «Баганашыл»

Бостандыкский район, с/т Мамыр, участки 138/2, 138/3

Заказчик: физлицо

ЖК Priority клубный дом

Медеуский район, улица Жамакаева, 194

Заказчик: физлицо

Sofia Village таунхаус

Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаево, участок 1115/1

Заказчик: физлицо

ЖК Питтсбург

Алатауский район, микрорайон Дархан, улица Сабатаева, 24

ЖК Sky Park

Медеуский район, улица Тайманова, 151

Заказчик: ТОО «Атриум Плюс»

Таунхаус «Мечта»

Медеуский район, улица Обсерватория, 104/4

Заказчик: физлицо

ЖК без названия

Медеуский район, проспект Достык, 170/1

Заказчик: физлицо

ЖК Maison

Медеуский район, улица Шашкина, 42/1.

ЖК ORDA CITY

Алатауский район, микрорайон Теректы, улица Айналмалы, участок 183

Заказчик: ТОО Investment Stroy

ЖК Dostar Deluxe

Алатауский район, микрорайон Мадениет, 185/8

Заказчик: ИП Ашинов

ЖК Verona

Бостандыкский район, микрорайон Ремизовка, переулок 7, участок 71

Заказчик: 5 физлиц

ЖК Demeu Residence

Медеуский район, Горный гигант, участок 192

Заказчик: Demeu Development

ЖК Auezov Apartaments

Алмалинский район, улица Карасай батыра, 183/19

Заказчик: ТОО Garant LTD Service

ЖК Tole BI Residence

Алмалинский район, улица Аносова, 103 Б

Заказчик: ТОО Adal Сity Stroy

МЖК Castle Rock

Бостандыкский район, микрорайон Еременсай, улица Колсай, 31/3

Заказчик: ТОО «Эксперткомальянс»

Клубный дом Rich

Заказчик: физлицо

Бостандыкский район, микрорайон Мирас, участки 24/1, 24/2, 25/5

ЖК KHAN

Бостандыкский район, улица Витебская, 44/3, 44 А

Заказчик: ТОО Tennis.kz

ЖК Graff

Бостандыкский район, микрорайон Еременсай, переулок 7, участок 7/71

Заказчик: физлицо

Клубный дом Esentai Terrace (ранее Pine Hill Residence)

Медеуский район, улица 2, участок 33

Клубный дом Alma Garden

Медеуский район, улица 6, участки 7, 9

Собственник: физлицо

Клубный дом Chelsea Club House

Медеуский район, Горный гигант, улица Сызганова/улица Шукшина

Собственник: физлица

ЖК Flora

Наурызбайский район, микрорайон Тастыбулак, улица Таутаган, участки 6, 8, 10

ЖК Lantana

Наурызбайский район, Большой алматинский сельский округ

Собственник: физлицо

ЖК «Французский дом»

Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаева, участок 426

Заказчик: физлицо

Проверить строящиеся ЖК на наличие пакета документов можно по справочному WhatsApp-каналу управления градостроительного контроля Алматы 8-705-89-66-000.