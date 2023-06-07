Жертвам финпирамиды QNet Ltd в Костанае полностью вернули деньги

В городе Костанае прекращена деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды QNet Ltd, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

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Департамент АФМ по Костанайской области окончил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNet Ltd по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой.

«Подозреваемая открыла офис в Костанае для привлечения населения в финпирамиду QNet Ltd и активно рекламировала легкий доход. Ее жертвами стали более 30 человек.

В ходе расследования уголовного дела женщина полностью возместила ущерб потерпевшим – это более 36,5 млн тенге», – проинформировали в ведомстве.

Расследование прекращено за примирением сторон.