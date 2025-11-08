Алматы 2035: приоритеты развития мегаполиса обсудили на форсайт-сессии

Особое внимание уделялось идее «воздух как услуга»

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Вчера в Алматы состоялась форсайт-сессия «Алматы 2035: Чистый воздух и устойчивая инфраструктура через цифровые технологии», организованная Национальной академией наук при Президенте РК совместно с городским акиматом, сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие более 60 экспертов - учёные, предприниматели, представители HoReCa, экологических инициатив, городских служб, вузов и молодёжи.

Первый блок обсуждений был посвящён экологии городской среды и роли малого и среднего бизнеса в формировании комфортного и безопасного города.
Участники отметили, что в Алматы предприятия общественного питания — неотъемлемая часть городской экономики, но при этом один из локальных источников загрязнения воздуха.

Сектор HoReCa (кафе, рестораны, отели) - это не только сервис, но и часть городской идентичности. Однако он также является локальным источником загрязнения воздуха. Рост числа заведений и плотности застройки усиливает проблему качества воздуха, особенно в центральных районах города. Снижение выбросов от предприятий питания напрямую влияет на здоровье и комфорт горожан.

Среди предложений, выдвинутых участниками:

-запуск городского стандарта «Чистый HoReCa», предусматривающего фильтрационные и вентиляционные технологии нового поколения;

-создание городской лаборатории воздуха, объединяющей данные науки, акимата и бизнеса;

 - внедрение сети IoT-сенсоров для мониторинга выбросов и качества воздуха в реальном времени;

- разработка цифровой карты загрязнений с открытым доступом для граждан;

- программа зелёной сертификации кафе и ресторанов по принципу ESG-комплаенса.

Особое внимание уделялось идее «воздух как услуга» (Air-as-a-Service) - модели, где компании оплачивают результат очистки, а не только установку оборудования.
Такие решения могут сделать Алматы пилотным городом Центральной Азии по «умному» управлению качеством воздуха.

Вторая тематика форсайт сессии - цифровой двойник сейсмостойкости, который позволит объединить инженерные, кадастровые и геологические данные в единую платформу.

Алматы расположен в зоне повышенной сейсмоопасности. Более 50 % жилого фонда было построено до современных норм. Сочетание старого жилого фонда, плотной застройки и роста населения делает задачу обеспечения безопасности критической. Сегодня мировая практика показывает, что именно цифровые технологии позволяют перейти от реактивного реагирования к предиктивному управлению рисками. С помощью технологий BIM, IoT и ИИ цифровой двойник сможет моделировать риски, прогнозировать деформации зданий и предлагать меры укрепления.

Предложенные участниками инициативы:

- запуск пилотного проекта цифрового двойника центральной части Алматы;

- установка сенсоров деформации и вибраций на ключевых объектах;

- разработка программы подготовки кадров по цифровой инженерии;

- создание «цифровой карты сейсмостойкости», доступной для архитекторов и спасательных служб.

Почему выбран подход цифрового двойника?

Комплексное управление данными: цифровой двойник объединяет инженерные, кадастровые и геологические данные в единую модель.

Реальная польза для жителей: позволяет выявлять слабые здания, планировать укрепление, предотвращать разрушения.

Инновационный потенциал: сочетает BIM, IoT и искусственный интеллект, открывая новые направления для университетов и стартапов.

Международная применимость: Сингапур, Хельсинки, Дубай уже реализуют Urban Digital Twin-проекты — Алматы может стать первым городом Центральной Азии, внедрившим такую систему в сейсмоопасной зоне.

Эксперты отметили, что такие технологии позволят не только повысить безопасность, но и сократить издержки при ремонте и реконструкции зданий, формируя новую культуру управления городом на основе данных.

Отдельным элементом форсайта стало участие школьников и студентов, которые предложили собственные идеи — от мобильных приложений для экологического мониторинга до концепции «зелёных кварталов» с автоматическим контролем выбросов.
Их участие показало, что новое поколение уже мыслит категориями устойчивого развития и готово брать ответственность за город будущего.

Обе темамики форсайт-сессии дополняют друг друга, формируя единое видение:

«Чистый воздух» отвечает на экологический и социальный запрос горожан,

«Цифровой двойник» - на вызовы безопасности и устойчивости.

Обе тематики опираются на цифровизацию городской среды и предполагают тесное участие науки, бизнеса, акимата и граждан.

Выбор этих направлений обусловлен задачей форсайта - сформировать практическое видение города 2035 года, где решения основаны на данных, а технологии служат человеку.

Алматы должен стать городом, где легко дышать и безопасно жить — не лозунгом, а конкретным планом действий.

