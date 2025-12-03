В Дохе собрались специалис­ты туриндустрии из более чем 60 стран. Казахстанский город был презентован как круглогодичное туристическое направление, которое включает несколько ведущих позиций: разнообразная природная дестинация, условия для активного отдыха, wellness-сектор, гастрономическая культура и развитая инфраструктура для деловых мероприятий.

Выставочная база традиционно служит площадкой для налаживания деловых международных связей и выхода на новые рынки. Делегация Алматы провела более 150 встреч в форма­те B2B, по их итогам удалось предварительно договориться о сотрудничестве с ведущими региональными туроператорами и авиаперевозчиками: заключено 36 соглашений, которые позволяют рассчитывать на привлечение в Казахстан более 5 тыс. туристов из разных стран, преимущественно ближневосточных.

– Для туристов из этого региона ключевым интересом является природа Алматы. Мы видим растущую заинтересованность со стороны арабских стран и намерены продолжать активно работать, – говорит руководитель отдела управления туризма города Алматы Еркебулан Абихан.

В Дохе пять туроператоров из Казахстана провели роуд-шоу – выездную презентацию своих туристических продуктов, ориентированных на рынок Персидского залива. Оно привлекло внимание более 130 гос­тей, в том числе представителей посольств стран Центральной Азии, локальных турфирм, СМИ и парт­нерских организаций. Такие контакты помогают установить отношения напрямую с потенциальными иностранными потребителями туристических услуг в нашей стране.

Поездка представительной делегации казахстанского мегаполиса на QTM 2025 входила в план долгосрочной стратегии по продвижению Алматы на приоритетных зарубежных туристических рынках. Завязавшиеся на выставке знакомства и деловые связи показали устойчивый интерес организаторов туризма из стран Персидского залива к потенциалу Алматы как современного, безопасного, природно- и культурно-привлекательного турнаправления.