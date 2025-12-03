Алматы на Qatar Travel Mart 2025

Туризм
7
Людмила Гордеева

Туристические возможности крупнейшего мегаполиса страны представлены на Qatar Travel Mart 2025. Алматы впервые принял участие в самой масштабной выставке региона, прошедшей в катарской столице.

фото предоставлено пресс-службой акимата Алматы

В Дохе собрались специалис­ты туриндустрии из более чем 60 стран. Казахстанский город был презентован как круглогодичное туристическое направление, которое включает несколько ведущих позиций: разнообразная природная дестинация, условия для активного отдыха, wellness-сектор, гастрономическая культура и развитая инфраструктура для деловых мероприятий.

Выставочная база традиционно служит площадкой для налаживания деловых международных связей и выхода на новые рынки. Делегация Алматы провела более 150 встреч в форма­те B2B, по их итогам удалось предварительно договориться о сотрудничестве с ведущими региональными туроператорами и авиаперевозчиками: заключено 36 соглашений, которые позволяют рассчитывать на привлечение в Казахстан более 5 тыс. туристов из разных стран, преимущественно ближневосточных.

– Для туристов из этого региона ключевым интересом является природа Алматы. Мы видим растущую заинтересованность со стороны арабских стран и намерены продолжать активно работать, – говорит руководитель отдела управления туризма города Алматы Еркебулан Абихан.

В Дохе пять туроператоров из Казахстана провели роуд-шоу – выездную презентацию своих туристических продуктов, ориентированных на рынок Персидского залива. Оно привлекло внимание более 130 гос­тей, в том числе представителей посольств стран Центральной Азии, локальных турфирм, СМИ и парт­нерских организаций. Такие контакты помогают установить отношения напрямую с потенциальными иностранными потребителями туристических услуг в нашей стране.

Поездка представительной делегации казахстанского мегаполиса на QTM 2025 входила в план долгосрочной стратегии по продвижению Алматы на приоритетных зарубежных туристических рынках. Завязавшиеся на выставке знакомства и деловые связи показали устойчивый интерес организаторов туризма из стран Персидского залива к потенциалу Алматы как современного, безопасного, природно- и культурно-привлекательного турнаправления.

#Алматы #туризм #QTM 2025 #Qatar Travel Mart

Популярное

Все
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Куда исчезли миллиарды?
Нужно решать реальные производственные задачи
Готовить кадры на местах
Талантливы во всем
В Алматы представлен сборник корейской прозы на казахском языке
Серебряная награда из Египта
Покоряя музыкальный Олимп
Осваивать новые технологии
В Шымкенте простились с последним фронтовиком
На защите семьи
Казахстан внедрил 12 направлений профилактики ВИЧ
«Семей» сохраняет лидерство
Аграрный сектор набирает обороты
Не просто сельские этюды
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Балаевой А. Г.
Учить сердцем
Жизнь на высоте
Властелин механических «сердец»
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Новый центр мировой металлургии
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Метростроевцы ускоряют темп
В Шымкенте открыт молодежный хаб
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
В Атырау откроется хоккейная академия
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Гостиницу из юрт построят в Туркестане
В Казахстан все чаще едут отдыхать из Индии
Казахстан и Узбекистан открывают новые авиамаршруты и совме…
В Жетісу создают предприятия, отвечающие за чистоту побереж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]