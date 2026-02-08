Алматы признали одним из лидеров городского туризма на выставке в Индии

Туризм
112

Город Алматы принял участие в одной из крупнейших международных туристических выставок Азии — OTM Mumbai 2026

Фото: акимат Алматы

Мероприятие объединило ключевых представителей мировой туристической индустрии, включая туроператоров, авиаперевозчиков, гостиничные бренды и национальные туристические офисы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Крупнейший город страны был представлен стендом, отражающим современный облик мегаполиса и его культурную идентичность: элементы казахской традиционной культуры, национальные орнаменты и современные мультимедийные решения.

По итогам выставки стенд Алматы был удостоен престижной награды «За лучшее продвижение городского туризма», что стало официальным подтверждением высокой эффективности стратегии международного продвижения города и устойчивого интереса со стороны зарубежных рынков.

В рамках OTM Mumbai 2026 делегацией Алматы проведено более 100 целевых B2B-встреч с ведущими туроператорами, авиакомпаниями и международными гостиничными сетями. Переговоры были направлены на развитие въездного туризма, формирование новых туристических продуктов и расширение сотрудничества с партнёрами, с особым фокусом на перспективный индийский рынок.

#Алматы #выставка #туризм #Индия

Популярное

Все
Криштиану Роналду поставил ультиматум саудовским чиновникам
Президент проведет расширенное заседание правительства
Ансамбль «Жошы» представил музыкальное искусство страны в Катаре
Деятели искусства обсудили проект новой Конституции в Алматы
Дни культуры Казахстана завершились в Катаре
Гендиректор The Washington Post покидает свой пост
Полицейские спасли человека во время пожара в Актау
Алматы признали одним из лидеров городского туризма на выставке в Индии
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
«Отмена запрета на продажу земли иностранцам»: полиция Алматы сделала заявление
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Карлос Алькарас стал победителем Australian Open
Рыбакина обратилась к фанатам после триумфа на Аustralian Оpen
Премьер-министр: новая Конституция формирует устойчивую и предсказуемую модель развития Казахстана
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Euronews представит туристский потенциал Алматинского горно…
Топ-100 достопримечательностей определили в Туркестанской о…
По новым маршрутам
Бросание монет в фонтан Треви стало платным

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]