Алматы ждет юных теннисистов

Турниры
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Завтра в Алматы стартует международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Almaty 2025. На участие в соревнованиях заявки подали 235 юных теннисистов из 15 стран.

фото Юрия Беккера

Отметим, что состязание уже привлекло внимание сильнейших спортсменов из ряда стран Азии, где этот вид спорта имеет невероятную популярность: Китайского Гонконга, Индии, Катара, Китайского Тайбэя, Южной Кореи, Японии. Юношескую сборную Казахстана на турнире представят 86 теннисистов.

Данные соревнования проходят под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и Мирового настольного тенниса (WTT), они включены в календарь юношеской серии и учитываются в мировом рейтинге. Призовые места будут разыграны в следую­щих дисциплинах: мальчики и девочки в одиночном разряде до 11 и до 13 лет; юноши и девушки в одиночном разряде до 15, до 17 и до 19 лет; смешанный парный разряд до 15 и до 19 лет.

Турнир пройдет в ADD Ustel Tennis Ortalygy, где каждый пок­лонник этой увлекательной игры сможет увидеть яркие матчи и поддержать казахстанских спортс­менов.

#теннис #Алматы #WTT Youth Contender Almaty

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