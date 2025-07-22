Отметим, что состязание уже привлекло внимание сильнейших спортсменов из ряда стран Азии, где этот вид спорта имеет невероятную популярность: Китайского Гонконга, Индии, Катара, Китайского Тайбэя, Южной Кореи, Японии. Юношескую сборную Казахстана на турнире представят 86 теннисистов.

Данные соревнования проходят под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и Мирового настольного тенниса (WTT), они включены в календарь юношеской серии и учитываются в мировом рейтинге. Призовые места будут разыграны в следую­щих дисциплинах: мальчики и девочки в одиночном разряде до 11 и до 13 лет; юноши и девушки в одиночном разряде до 15, до 17 и до 19 лет; смешанный парный разряд до 15 и до 19 лет.

Турнир пройдет в ADD Ustel Tennis Ortalygy, где каждый пок­лонник этой увлекательной игры сможет увидеть яркие матчи и поддержать казахстанских спортс­менов.