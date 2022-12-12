Алтай Кульгинов высказался о своём новом назначении

Как он сам отметил, в акиматах проработал свыше 11 лет.

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В кулуарах после расширенного заседания Правительства под председательством президента РК, Алтай Кульгинов рассказал, рад ли он своему назначению заместителем премьер-министра или хотел остаться акимом столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В акиматах я проработал свыше 11 лет, поэтому для меня это новый этап развития, новая ответственность. Той работой, которую я проделал, или мы с коллегами делали на региональном уровне, теперь будем заниматься в Правительстве со всеми регионами», - отметил Кульгинов.

Он также рассказал, какие эмоции испытывает сейчас.

«Только большую ответственность и все. Работа такая же, но уже со всеми регионами. Семья уже понимает мою работу, что я государственный служащий, только поддерживают», - резюмировал Алтай Кульгинов.