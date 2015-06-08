Алтайская терапия Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Квалифицированный медицинский персонал делает назначения и внимательно следит за тем, чтобы пожилые люди вовремя принимали фитопроцедуры, различные ингаляции. В зависимости от состояния здоровья врачи прописывают отдыхающим препараты на основе алтайских трав и пантов марала.

Пятиразовое питание, экскурсии по местным достопримечательностям, другие досуговые мероприятия, точно так же, как и оздоравливающие процедуры, предоставляются ветеранам бесплатно.

«Областной акимат помог каждому из нас еще и добраться до базы отдыха, – рассказывает Каирбек Айжигитов, полный кавалер орденов Трудовой Славы, заслуженный металлург страны. – Приятно ощущать такую заботу и внимание государства».



