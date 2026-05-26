Транспортная система АГК: ставка на шаттлы и общественный транспорт

В рамках проекта Алматинского горного кластера будет внедрена новая модель транспортной доступности, ориентированная на снижение нагрузки от личного автотранспорта и развитие экологичного общественного транспорта, сообщает Kazpravda.kz

Проект предусматривает создание перехватывающих парковок, запуск шаттлов и электрических микроавтобусов, а также усиление автобусных маршрутов в горные районы Алматы.

Эксперт по транспорту Артур Шахбазян отметил, что ключевая задача проекта — не расширение автомобильного трафика, а грамотная организация транспортных потоков.

«Пробки возникают не потому, что машин слишком много, а из-за того, что движение организовано неправильно. Поэтому главная задача — грамотно управлять потоком. Мы предусматриваем ограничение въезда личного транспорта при одновременном повышении доступности за счет шаттлов и общественного транспорта», — отметил Артур Шахбазян.

По его словам, шаттлы будут курсировать с интервалом не менее 10 минут, а новые подъездные дороги будут использоваться преимущественно общественным транспортом, сервисной техникой и инфраструктурой курорта.