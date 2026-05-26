Хватит жить мифами: на слушаниях по Almaty Superski прозвучал призыв к развитию гор

Мнения
Айман Аманжолова
корреспондент

На общественных слушаниях по проекту Almaty Superski выступление общественного деятеля Мухтара Тайжана вызвало активную реакцию зала - присутствующие аплодисментами поддержали проект, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

В своей речи спикер заявил, что обсуждение проекта слишком долго находится в зоне «мифов и страхов», а сама территория нуждается в развитии.

«Прошло 13 лет. К чему это привело? Летальные случаи, травмы, мусор, вытоптанные тропы, загаженные территории», — сказал он, добавив, что отсутствие инфраструктуры усилило нагрузку на природу.

Он подчеркнул, что проект не предполагает жилой застройки:

«Там не будет ЖК и заборов. Земля остаётся в государственной собственности и относится к особо охраняемым природным территориям».

«Проект окупится и даст рабочие места»: Мухтар Тайжан рассказал о экономическом эффекте горного курорта

В ходе выступления на слушаниях по Almaty Superski спикер заявил, что развитие курорта может стать мощным драйвером экономики и туризма Алматы.

По его словам, инвестиции в проект носят возвратный характер:

«Если инвестиции составляют около миллиарда евро, этот проект может окупиться за 3–5 лет», — отметил он.

Отдельно он подчеркнул социальный эффект:

«Я выступаю за то, чтобы этот проект был дороже Куршевеля. Тогда сюда будет приезжать обеспеченный турист, а это — до 20 тысяч рабочих мест».

Спикер также отметил, что доходы от туризма могут быть направлены на социальные программы:

«За счёт богатого туриста мы сможем давать дотации многодетным семьям, ветеранам и маломобильным гражданам».

Он добавил, что развитие горного туризма позволит создать систему бесплатных занятий для школьников:

«Наши дети смогут учиться катанию на лыжах, как в Австрии или Швейцарии».

После этих слов в зале прозвучали громкие аплодисменты.

#Алматы #туризм

Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Сердце Прометея
Сними кино прямо из дома!
Преображается левобережье Сырдарьи
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
Диалог на фоне глобальных перемен
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Развивать общее интеллектуальное пространство
У гвардейцев – особая роль
Получили долгожданное жилье
Спектакль «Лютый» – мощная метафора на стыке драмы и вестерна
Стабилизация цен достигнута благодаря крупным регионам
В погоне за счастьем
Цифровизация против барьеров
Серебряная драма в Тиране
Прощай, школа!
Определена повестка
Развитие туризма: Аида Балаева поручила усилить взаимодействие с регионами
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосу…
Диалог на фоне глобальных перемен
Оставить всё как есть — не вариант: юрист о будущем гор Алм…
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]