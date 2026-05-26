Хватит жить мифами: на слушаниях по Almaty Superski прозвучал призыв к развитию гор

На общественных слушаниях по проекту Almaty Superski выступление общественного деятеля Мухтара Тайжана вызвало активную реакцию зала - присутствующие аплодисментами поддержали проект, передает корреспондент Kazpravda.kz

В своей речи спикер заявил, что обсуждение проекта слишком долго находится в зоне «мифов и страхов», а сама территория нуждается в развитии.

«Прошло 13 лет. К чему это привело? Летальные случаи, травмы, мусор, вытоптанные тропы, загаженные территории», — сказал он, добавив, что отсутствие инфраструктуры усилило нагрузку на природу.

Он подчеркнул, что проект не предполагает жилой застройки:

«Там не будет ЖК и заборов. Земля остаётся в государственной собственности и относится к особо охраняемым природным территориям».

«Проект окупится и даст рабочие места»: Мухтар Тайжан рассказал о экономическом эффекте горного курорта

В ходе выступления на слушаниях по Almaty Superski спикер заявил, что развитие курорта может стать мощным драйвером экономики и туризма Алматы.

По его словам, инвестиции в проект носят возвратный характер:

«Если инвестиции составляют около миллиарда евро, этот проект может окупиться за 3–5 лет», — отметил он.

Отдельно он подчеркнул социальный эффект:

«Я выступаю за то, чтобы этот проект был дороже Куршевеля. Тогда сюда будет приезжать обеспеченный турист, а это — до 20 тысяч рабочих мест».

Спикер также отметил, что доходы от туризма могут быть направлены на социальные программы:

«За счёт богатого туриста мы сможем давать дотации многодетным семьям, ветеранам и маломобильным гражданам».

Он добавил, что развитие горного туризма позволит создать систему бесплатных занятий для школьников:

«Наши дети смогут учиться катанию на лыжах, как в Австрии или Швейцарии».

После этих слов в зале прозвучали громкие аплодисменты.