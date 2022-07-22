Свежий выпуск
Алтын сақа
Асет Калымов, Алматинская область

В центральном парке города Конаева состоялось открытие специального игрового поля для асық ату.

В этот день в городском парке областного центра собралось много ребят, пожелавших участвовать в первых официальных состязаниях по игре в альчики – асық ату. Размер поля (4 х 4 м) специально рассчитан для подростков. Автором креативной идеи стал местный художник и муралист Еркегали Имангали, соз­давший красочную игровую зону на свои средства.

– Нужно популяризировать асық ату, ведь эта игра полезна как для интеллектуального, так и физического развития детей, – подчеркнул художник. – Хотелось бы, чтобы сейчас, на летних каникулах, ребята наконец отвлеклись от гаджетов, вышли на свежий воздух и стали больше общаться друг с другом.

Сразу после церемонии открытия игрового поля в парке состоялся городской турнир среди школьников «Алтын сақа», организованный КГУ «Центр «Рухани жаңғыру» совместно с управлением внутренней политики Алматинской области и детско-юношеской спортивной школой для лиц с ограниченными физическими возможностями и национальных видов спорта города Конаева.

В ходе турнира ребята по очереди становились за чертой круга и пытались выбить асыком кости, стоящие в ряд. По правилам, если альчик вылетает за пределы круга, то считается выигрышем участника. Один игрок выбивает альчики до тех пор, пока не промахнется.

По решению жюри чемпионом стал Бакдаулет Маметай из поселка Арна, второе и третье места поделили Асылбек Исабек из села Шенгелды и Абдурахман Есбол из города Конаева. Победителям и призерам вручили ценные подарки.

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