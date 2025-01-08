Amazon выкупила права на фильм о Меланье Трамп

Фильм будет выпущен уже в этом году.

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Компания Amazon приобрела права на фильм о жизни супруги избранного президента США Дональда Трампа Меланьи за 40 миллионов долларов, в фильме появятся также сам Дональд Трамп и их общий сын Баррон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Бывшая и будущая первая леди Меланья Трамп подписала сделку с Amazon на умопомрачительные 40 миллионов долларов по лицензированию документального фильма о ее жизни и ее мужа Дональда и сына Баррона», - говорится в публикации издания Page Six, которое принадлежит газете New York Post.

Отмечается, что документальный фильм о жизни Меланьи, снятый режиссером Бреттом Рэтнером, будет выпущен уже в этом году. Сама Меланья выступает исполнительным продюсером проекта.