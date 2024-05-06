Американка выиграла в лотерею 1 млн долларов дважды за несколько недель

Жительница города Этлборо в Массачусетсе стала обладательницей крупных выигрышей с разницей в 10 недель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

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Сначала Кристина Уилсон стала обладательницей 1 млн долларов в лотерее штата, призовой фонд которой составляет 50 млн долларов, сообщает информационное агентство UPI.

По словам победительницы, после выигрыша она решила не отказываться от своей привычки время от времени покупать лотерейные билеты и приобрела билет в 100X Cash за 10 долларов. Эта покупка также оказалась для американки счастливой — она снова выиграла 1 млн долларов.

На первый выигрыш Уилсон приобрела внедорожник. Как она распорядится второй крупной суммой, женщина пока не решила — вероятно, она положит его на сберегательный счет.