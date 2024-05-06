Американка выиграла в лотерею 1 млн долларов дважды за несколько недель

США, Lifestyle
72
Айман Аманжолова
[email protected]

Жительница города Этлборо в Массачусетсе стала обладательницей крупных выигрышей с разницей в 10 недель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Сначала Кристина Уилсон стала обладательницей 1 млн долларов в лотерее штата, призовой фонд которой составляет 50 млн долларов, сообщает информационное агентство UPI.

По словам победительницы, после выигрыша она решила не отказываться от своей привычки время от времени покупать лотерейные билеты и приобрела билет в 100X Cash за 10 долларов. Эта покупка также оказалась для американки счастливой — она снова выиграла 1 млн долларов.

На первый выигрыш Уилсон приобрела внедорожник. Как она распорядится второй крупной суммой, женщина пока не решила — вероятно, она положит его на сберегательный счет.

 

#США #выигрыш #лотерея #миллион

Популярное

Все
Американец нашел данные о своих родственниках в Казахстане
В Астане горело общежитие
Успешное выступление гимнасток на чемпионате Азии в Ташкенте прокомментировала Алия Юсупова
Токаев наградил слесаря шахты имени Костенко
Эксперимент «на чистоту» провели в Астане
Столичный театр признан лучшим на международном фестивале комедии
Паводки в Казахстане: в двух областях продолжают откачивать воду
«Не прошел тест Бога»: Куандык Бишимбаев обратился к присяжным
Землетрясение произошло в Алматинской области
Токаев: Место для подвигов есть и в мирное время
«Могу поклясться, что не знал»: Байжанов выступил с последним словом в суде
Дело Бишимбаева: судебное заседание отложено до 10 мая
Паводковую воду направят на рисовые поля Кызылординской области
Ордена и медали получили к празднику казахстанцы - указ президента
Президент присвоил группе казахстанцев звания и чины
В Казахстане проживает 148 ветеранов ВОВ
Названа дата переговоров Азербайджана и Армении в Алматы
Когда казахстанцы смогут без визы посещать Вьетнам
Как будет курсировать общественный транспорт Астаны в праздничные дни
Более 70 человек погибло при наводнениях в Бразилии
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Детей растить и Родину защищать
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Злые языки страшнее пистолета
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
Сумками выносили деньги из хранилища глава филиала и кассир банка в Степногорске
Токаев принял главу КНБ
Полиция Казахстана, Украины и Чехии ликвидировала две группы интернет-мошенников
Урок на приусадебном участке
Казахский обретает статус языка межнационального общения
В Карагандинской области подрядчик приступил к завершающему этапу реконструкции трассы Караганда – Балхаш, которая длится уже пять лет
1 мая: историю появления праздника напомнили казахстанцам
Генпрокурор Берик Асылов отчитался перед президентом
Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития
Авиапассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты - КГА
В Таразе изучают государственный язык с помощью… песен
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан

Читайте также

Мадонна выступила перед 1,6 млн человек на пляже в Бразилии
Китай поможет построить самое высокое здание в мире
В компании Илона Маска бронируют полеты в космос
Nokia перевыпустит легендарный кнопочный телефон

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]