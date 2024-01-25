Амир и Асылжан – в четвертьфинале

Казахстанка Асылжан Арыстанбекова в дуэте с белоруской Юлией Перапехиной обыграли пятую сеян­ную пару соревнования – японок Хаю Киносита и Вакана Сонобе со счетом 6:4, 2:6, 10:7. В следующем круге казахстанско-белорусскому дуэту предстоит сразиться со второй сеянной парой женского юниорского Открытого чемпионата Австралии – британками Минге Сюй и Ханной Клугман.

Другой юный казахстанский теннисист Амир Омарханов не смог выйти в 1⁄4 финала в парном разряде на юниорском Australian Open 2024. Он в дуэте с южнокорейцем Чанчоном Кимом встречался с парой из США Кайлан Биган⁄Яггер Лич. Первая партия осталась за соперниками со счетом 4:6, во второй Омарханов с Кимом взяли убедительный реванш – 6:1. Но потом, на тай-брейке, сильнее оказались американцы (3:10), которые и прошли в четвертьфинал.

Зато потом Амир стал первым казахстанцем, которому удалось пробиться в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. А «помог» ему в этом его же товарищ по парному выступлению на данном турнире Чанчон Ким. Дело в том, что им пришлось сразиться друг с другом в одиночном разряде. Воспитанник карагандинской школы тенниса – 27-я ракетка мира юниорского рейтинга – Ким был 26-й ракеткой планеты среди юниоров и 14-м сеянным данного турнира.

Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу Амира. Во второй партии его товарищ-соперник активизировался и забрал ее со счетом 7:5. Однако в решающем третьем сете Омарханов был неотразим и за 19 минут повесил «баранку» Чанчону, разгромив его со счетом 6:0. Теперь за выход в полуфинал казахстанцу предстоит сразиться с представителем Нидерландов Месом Роттгерингом, занимающим 25-е место в мировом юношеском рейтинге.

Отметим, что Амирхан на старте турнира сенсационно выиграл в одиночном разряде вначале у первого сеянного номера Juniors Australian Open 2024 итальянца Федерико Чины – 0:6, 6:3, 6:3, а во втором раунде был сильнее Виктора Фридриха из Велико­британии – 3:6, 7:6 (6), 6:3.